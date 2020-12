Ultima gara dell’anno per il Cosenza che chiuderà un 2020 stravolto dall’emergenza coronavrus, all’Adriatico di Pescara in un match che sa già di spareggio salvezza



PESACARA CALCIO 1936 (3-5-2): Fiorillo; Scognamiglio, Bocchetti, Guth, Bellanova, Omeonga, Memushaj, Maistro, Jaroszynski, Galano, Ceter

Panchina:Alastra, Bocic, Valdifiori, Balzano, Blanuta, Crecco, Ventola, Riccardi, Busellato, Leandro Fernandes, Nzita, Vokic

Allenatore: Roberto Breda

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Corsi, Kone, Sciaudone, Bittante, Bahlouli, Carretta, Báez

Panchina: Saracco, Petre, Sacko, Bouah, Ba, Vera, Borrelli, Bruccini, Gliozzi, Ingrosso, Sueva, Petrucci

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Marco Serra di Torino

Assistenti: Signori Matteo Passeri di Gubbio e Gaetano Massara di Reggio Calabria

IV Uomo: Signor Daniele Parterna di Teramo

Note: Pomeriggio nuvoloso a Pescara con una temperatura di circa 13 gradi. Terreno dell’Adriatico in buone condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.