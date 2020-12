Rigenerato dal successo di Ascoli, il Cosenza scende in campo allo Zini di Cremona nella seconda trasferta consecutiva. Match valevole per la 13′ giornata del campionato di Serie B

.

US CREMONESE (4-3-3): Volpe, Fiordaliso, Gustafson, Buonaiuto, Ceravolo, Valzania, Bianchetti, Terranova, Zortea, Nardi, Pinato

Panchina: Alfonso, Zaccagno, Valeri, Ciofani, Castagnetti, Gaetano, Ghisolfi, Bia, Celar

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Sciaudone, Corsi, Gliozzi, Bittante, Petrucci, Sueva, Baez

Panchina: Matosevic, Saracco, Vera, Bahlouli, Petre, Sacko, Bouah, Schiavi, Ba, Borrelli, Bruccini, Kone, Ingrosso

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Lorenzo Maggioni di Lecco

Assistenti: Signori Davide Miele di Torino e Riccardo Annaloro di Collegno

IV Uomo: Signor Alberto Santoro di Messina

Note: Pomeriggio nuvoloso e freddo a Cremona con una temperatura di circa 8 gradi. Terreno dello Zini in buone condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.