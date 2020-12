Reduce dalla cocente sconfitta casalinga contro la Reggiana, il Cosenza scende in campo al Del Duca di Ascoli nella prima delle due trasferte consecutive

.

ASCOLI CALCIO 1898 FC (4-3-3): Leali, Pucino, Brosco, Spendlhofer, Sini, Cavion, Buchel, Saric, Chiricò, Bajic, Sabiri

Panchina: Ndiaye, Sarr, Sarzi Puttini, Corbo, Scorza, Donis, Avlonitis, Gerbo, Eramo, Tupta, Lico, Pierini

Allenatore: Delio Rossi

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Sciaudone, Vera, Gliozzi, Bittante, Petrucci, Sueva, Baez

Panchina: Matosevic, Saracco, Corsi, Bahlouli, Petre, Sacko, Bouah, Schiavi, Ba, Borrelli, Bruccini, Kone, Ingrosso

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Ivan Robilotta di Sala Consilina

Assistenti: Signori Oreste Muto di Torre Annunziata ed Emanuele Yoshikawa di Roma 1

IV Uomo: Signor Antonio Rapuano di Rimini.

Note: Serata invernale e fredda ad Ascoli con una temperatura di circa 5 gradi. Terreno del Del Duca in buone condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.