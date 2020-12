Cosenza così non va. La Reggiana espugna il Marulla, rossoblu in zona play-out

Il Cosenza perde la terza partita di fila al Marulla e al termine di un match dove collezione e spreca occasioni a ripetizione, viene sconfitto da una Reggiana cinica ma concreta che colpisce a metà ripresa con l’ex Varone. E ora la classifica si fa preoccupante

COSENZA – Il Cosenza perde la terza partita consecutiva al Marulla e precipita nella zona rossa della classifica in piena zona play-out. Servivano i tre punti e invece, al termine di un match amaro e imprevedibile, i rossoblu devono ingoiare il boccone amaro della sconfitta nonostante un numero enorme di occasioni ma anche di grossolani errori sotto porta dove ancora una volta Carretta e compagni hanno mostrato tutta la loro sterilità offensiva che inizia ad essere preoccupante. Nei primi 20 minuti di gara il Cosenza costruisce senza sfruttare almeno 6 grandi occasioni ed è anche sfortunato quando Carretta e Vera colpiscono il palo e la traversa. Nel secondo tempo la Reggiana colpisce con l’ex Varone che con un piattone preciso fa secco Falcone mentre i rossoblu continuano a collezionare occasioni (clamorose quelle di Petre ma soprattuto di Ba) senza riuscire a raddrizzare un match che la Reggiana legittima con un ottimo secondo tempo e la traversa di Zampano nel finale. Ed ora per i rossoblu c’è la doppia trasferta di Ascoli e Cremona.

Doppio palo ma Cosenza sprecone

Con la necessita di portare a casa i tre punti e sbloccare anche al Marulla lo zero dalla casella vittorie, Occhiuzzi cambia qualcosina rispetto al pareggio di Vicenza soprattutto in attacco. Fuori Sacko e Baez che lasciando il posto a Gliozzi e Bahlouoli. In difesa c’è Bittante che si riprende il posto da titolare sulla corsia di destra. Nel ricordo di Paolo Rossi omaggiato con un minuto di silenzio inizia un match al piccolo trotto con possesso palla del Cosenza e Reggiana guardinga pronta a colpire in contropiede. E sono proprio gli ospiti a creare il primo pericolo al 10′ con il colpo di testa di Costa cu calcio d’angolo che chiama Falcone alla grande risposta. Ma il Cosenza replica subito con una doppia grande occasione: prima Carretta colpisce il palo, poi Vera si avventa sulla ribattuta ma la sua conclusione si infrange la traversa. I rossobliu accelerano e al 16′ vanno ancora vicini alla rete con una conclusione di Carretta che spara forte ma centrale trovando la risposta di Cerofolini che al 17′ si supera ancora, volando deviare il colpo di testa di Tiritiello. Il Cosenza costruisce tanto, ma spreca anche molto: al 19′ si ci mette anche la sfortuna quando il destro di Baholuli che sembra destinato all’angolino, trova la deviazione sfortunata di Gliozzi che si trova sulla traiettoria. La Reggiana prova a spezzare la pressione dei rossoblu e attorno al 25 si fa minaccioso con un colpo di testa di e Radezza una conclusione di sinistro cibattata di Mazzocchi. Dalla mezz’ora in poi la partita cala decisamente di intensità con errori da una parte e dall’altra e nessuna nuova occasione. Si va al riposo a reti bianche.

Colpisce Varone, Cosenza sprecone e ko pesante

La ripresa si apre con un doppio cambio nella Reggiana che dopo appena 60 secondi va vicina al vantaggio con un’incursione di Varone neutralizzata da Falcone. Il Cosenza sembra meno incisivo e più impacciato nella manovra rispetto alla squadra pimpante e pericolosa del primo tempo, anche se al 10′ Gliozzi va vicino al vantaggio con una conclusione in diagonale dal cuore dell’area sventata dal solito Cerofolini. Ma la squadra sembra spaccata e scollata soprattutto a centrocampo. Allora Occhiuzzi cambia prima schierando Corsi al posto di Vera e poi con un doppio cambio al 64′ con Ba e Baez in campo per Sciaudone e Bahlouli. Passano due minuti e la Reggiana passa in vantaggio: pallone sanguinoso perso da Ba in mezzo al campo, ripartenza dei granata conclusa dall’assist di Mazzocchi per l’ex Varone che di piatto batte Falcone e non esulta. Il Cosenza è costretto nuovamente a rincorrere mentre Occhiuzzi passa a 4 buttando nella mischia anche Sacko e Petre per provare a scardinare la retroguardia granata. L’occasione giusta capita sui piedi dell’attaccante rumeno che gira al volo su un cross di Carretta con il pallone che esce di un niente alla sinistra di Cerofolini. Clamoroso invece l’errore sotto porta di Ba che a due mentre dalla porta spara incredibilmente in curva con la porta totalmente vuota. Capovolgimento di fronte e Zamparo colpisce una clamorosa traversa dando ancora qualche speranza al Cosenza che però nei ultimi 5′ di recupero non trova il guizzo vincente e deve piegarsi alla terza sconfitta casalinga consecutiva

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Bahlouli (64′ Baez), Carretta, Sciaudone (64’Ba), Vera (58′ Corsi), Gliozzi (74’Petre), Bittante (74′ Sacko), Petrucci

Panchina: Saracco, Corsi, Baez, Petre, Sacko, Bouah, Schiavi, Ba, Borrelli, Bruccini, Kone, Ingrosso

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

AC REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini, Rozzio, Rossi, Varone (83′ Zampano), Mazzocchi (70′ Pezzella), Costa (45′ Martinelli), Libutti, Radrezza (75′ Voltan), Kargbo (45′ Zamparo), Kirwan, Ajeti

Panchina: Venturi, Martinelli, Zampano, Zamparo, Pezzella, Marchi, Gatti, Voltan, Germone

Allenatore: Massimiliano Alvini

Arbitro: Signor Matteo Marchetti di Ostia Lido

Assistenti: Signori Dario Cecconi di Empoli e Matteo Bottegoni di Terni

IV Uomo: Signor Ivan Robilotta di Sala Consilina

Ammoniti: Ajeti (R), Costa (R), Sciaudone (C), Tiritiello (C), Voltan (R)

Espulsi:

Angoli: 7-3

Recupero: 2′ p.t. –

Note: Pomeriggio nuvoloso e invernale a Cosenza con una temperatura di circa 12 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo. Prima del fischio di inizio le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Paolo Rossi.