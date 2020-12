Tiritiello salva il Cosenza che porta a casa un ennesimo pari. A Vicenza finisce 1 a 1

Sesto pareggio stagionale per il Cosenza salvato nel finale di gara da un colpo di testa di Tiritiello che riequilibra il vantaggio iniziale di Meggiorini e permette ai rossoblu di tornare imbattuti da un match con qualche lampo ma anche tante ombre.

VICENZA – Dalla lunga trasferta di Vicenza il Cosenza esce dal campo con alcune certezze, ma anche tanti punti interrogativi. Di sicuro la sqaudra non può fare a meno di un calciatore come Bahlouli, l’unico capace di dare qualità e quantità la davanti, dove ancora una volta Sacko delude e Baez sembra la brutta copia del calciatore ammirato nella ricorsa salvezza della passata stagione. Ma se i rossoblu riescono ad evitare la sconfitta e a portare a casa l’ennesimo pareggio (il sesto di questo scorcio iniziale della stagione), ancora una volta hanno evidenziato grossi limiti negli ultimi 20 metri dove manca come il pane un calciatore capace di concretizzare le occasioni che comunque sono arrivate nei 90′ e passa di gioco. Finisce dunque 1 a 1 un match che i rossoblu iniziano con buona personalità nei primissimi minuti, calando però nelle fasi centrali del match e trovando ancora una volta un ottimo Falcone autore di almeno tre grandi parate. A inizio secondo tempo il Cosenza colpisce un palo con un tiro-cross di Sciaudone, sfiora il vantaggio con Carretta che si fa rimontare da Zonta sul più bello, poi vanno sotto a metà secondo tempo quando Meggiorini scaraventa con il piattone nell’angolo basso un assist di Giacomelli. I rossoblu si gettano in avanti e trovano il pareggio con Tiritiello che al minuto 87′ corregge di testa in rete una punizione scodellata in area da Vera ed evita alla banda di Occhiuzzi una sconfitta che avrebbe pesato come un macigno ma che lascia il Cosenza due punti sopra la zona play-out.

Il match: Occhiuzzi cambia qualcosina rispetto alla sconfitta interna con la Salernitana. Rispolvera a centrocampo Petrucci mentre in attacco offre un’occasione dal primo minuto a Sacko che prende il posto di Bahlouli. I primissimi minuti di gara sono tutti del Cosenza che parte subito forte per sorprendere il Vicenza e arrivando anche alla conclusione al 2′ con un destro di Sciaudone largo, una percussione in area di Vera murata sul più bello e un lampo di Carretta, che si fa ribattere la conclusione da Cappelletti. Poi pian piano i padroni di casa si riassestano e la gara diventa più equilibrata. Al 17′ si vede anche il Vicenza con un colpo di testa di Cappelletti che termina alto. Decisamente più pericolosa la conclusione di Dalmonte al 25′. Il centrocampista biancorosso controlla e lascia partire una sventola in diagonale che Falcone vola a deviare in angolo. Il Vicenza cresce, mentre i rossoblu appaiono decisamente meno incisivi rispetto a inizio gara, non riuscendo più a proporsi con efficacia, anche se attorno alla mezz’ora Carretta lancia in profondità Sacko che si invola uno contro uno, salta Guerra ma cincischia e perde l’attimo buono per calciare in porta. La partita diventa bruttina, con errori da una parte e dell’altra anche se è ancora il Vicenza ad andare alla conclusione con un gran tiro di Cinelli dal limite che trova la sola grande risposta di Falcone in angolo. Portiere rossoblu che al 44′ si ritrova il pallone tra le mani dopo un colpo di testa ravvicinato di Marotta che non riesce a dare forza alla sfera. Si va al riposo senza recupero e sullo zero a zero.

La ripresa si apre senza cambi e con il Cosenza che sfiora subito il vantaggio con Sciaudone. Il centrocampista del Cosenza lascia partire un tiro-cross dal vertice dell’area con il pallone che si stampa sul palo e poi finisce tra le braccia di Perina dopo un rimbalzo su Cappelletti. Al 49′ volata di Carretta e pallone per Baez che prova il colpo in acrobazia: risultato da dimenticare. Occhiuzzi cambia richiamando in panchina un evanescente Sacko per Bahlouli, mentre il Vicenza perde per infortunio Bruscagin. Proprio il trequartista di proprietà della Samp riesce a dare vivacità e qualità alla manovra del Cosenza che al 57′ va nuovamente vicinissimo al vantaggio con Carretta che sradica la palla a Zonta, salta in uscita Perina ma non riesce a concludere per il disperato salvataggio proprio dello stesso Zonta. Ma proprio come era successo nel primo tempo il Cosenza cala e il Vicenza torna a farsi pericoloso e al 67′ Meggiorini chiama nuovamente in causa Falcone che devia in angolo una conclusione sul primo palo. Ma l’ex Chievo si rifà coin gli interessi al 70′ imbucando in rete con il piattone un assist perfetto di Giacomelli. Vicenza avanti e Cosenza costretto a rincorrere. I rossoblu si riversano nella metà campo del Vicenza mentre Occhiuzzi, dopo Gliozzi, butta nella mischia anche Bruccini, Bittante e Bouah per cercare di scardinare la retroguardia veneta. Ma a trovare il goal del pari è Tiritiello che come a Ferrara al minuto 86′ si butta in area e incorna una punizione scodellata in area di Vera che batte Perina e salva il Cosenza che porta a casa un pareggio tutto sommato giusto.

L.R. VICENZA (4-4-2): Perina, Bruscagin (51′ Zonta), Cappelletti, Beruatto, Guerra (62′ Giacomelli), Da Riva (75′ Scoppa), Cinelli, Dalmonte, Meggiorini (75′ Gori), Marotta (62′ Longo)

Panchina: Grandi, Zecchin, Barlocco, Bizzotto, Fantoni, Rigoni, Scoppa, Zonta, Giacomelli, Gori, Jallow, Longo

Allenatore: Domenico Di Carlo’

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Corsi (81′ Bittante), Sciaudone (81′ Bruccini), Petrucci, Vera (81′ Bouah), Baez (67′ Gliozzi), Carretta, Sacko

Panchina: Matosevic, Saracco, Bahlouli, Bouah, Schiavi, Borrelli, Bruccini, Gliozzi, Bittante, Ingrosso, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Marco Piccinini di Forlì

Assistenti: Signori Vittorio Di Gioia e Alessio Saccenti di Modena

IV Uomo: Signor Marco Serra di Torino

Ammoniti: Sacko (C), Petrucci (C), Corsi (C), Zonta (V)

Espulsi:

Angoli: 7-7

Recupero: 0′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Serata fredda a Vicenza con una temperatura di circa 6 gradi. Terreno del Menti appesantito dalla forte pioggia delle ultime ore ma in buone condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.