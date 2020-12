A caccia di punti per allontanarsi dalla zona calda di classifica. Il Cosenza prova a cancellare la sconfitta contro la Salernitana nella sfida del Menti contro il Vicenza

.

L.R. VICENZA (4-4-2): Perina, Bruscagin, Cappelletti, Beruatto, Guerra, Da Riva, Cinelli, Dalmonte, Meggiorini, Marotta

Panchina: Grandi, Zecchin, Barlocco, Bizzotto, Fantoni, Rigoni, Scoppa, Zonta, Giacomelli, Gori, Jallow, Longo

Allenatore: Domenico Di Carlo

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello, Idda, Legittimo, Corsi, Sciaudone, Petrucci, Vera, Baez, Carretta, Sacko

Panchina: Matosevic, Saracco, Bahlouli, Bouah, Schiavi, Borrelli, Bruccini, Gliozzi, Bittante, Ingrosso, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Marco Piccinini di Forlì

Assistenti: Signori Vittorio Di Gioia e Alessio Saccenti di Modena

IV Uomo: Signor Marco Serra di Torino

Note: Serata fredda a Vicenza con una temperatura di circa 6 gradi. Terreno del Menti appesantito dalla forte pioggia delle ultime ore ma in buone condizioni. Gara a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.