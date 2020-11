È morto Diego Armando Maradona, incantò il mondo con il suo “pibe de oro”

Morto a 60 anni Diego Armando Maradona, tra i più forti calciatori di tutti i tempi e stella del Napoli con cui vinse due scudetti alla fine degli anni 80. Nelle scorse settimane era stato operato alla testa e l’intervento era andato bene

.

Addio a Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio piange la scomparsa di uno dei suoi più grandi protagonisti, forse il più forte. El “pibe de oro”, una vera e propria leggenda e al contempo tra i più discussi per i suoi eccessi, è morto a 60 anni. Il giornale ‘Clarin’ riferisce che sarebbe morto per un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella casa di Tigres, zona alla periferia dove si trovava dopo essere stato dimesso dalla clinica dov’era stato operato al cervello. Sul posto sono poi sopraggiunte tre ambulanze.

Straordinario fuoriclasse, calciatore dal sinistro magico, nel 1996 trascinò da solo al successo nella Coppa del mondo l’Argentina, competizione nella quale realizzò all’Inghilterra il goal più bello di tutti tempi mai segnato in un mondiale di calcio. In quella stessa competizione gli fu anche dato il soprannome di “Mano de Dios” (spagnolo per Mano di Dio) per la rete segnata con una mano nei quarti di finale alla stessa Inghilterra. L’Argentina vinse la partita, disputatasi allo Stadio Azteca di Città del Messico, con il risultato di 2-1 e si laureò in seguito campione del mondo dopo aver battuto il Belgio in semifinale e la Germania in finale.

Maradona fece grande in Italia il Napoli e lo portò alla vittoria di due scudetti nelle stagioni 1986-1987 e 1989-1990. In quello stesso anno perse la finale mondiale a Roma contro la Germania e venne fischiato dai tifosi italiani usciti dalla competizione in semifinale proprio contro Maradona. Dopo 4 anni, nel 1994, tornò a vestire la maglia della nazionale albiceleste, ma venne squalificato per la positività alla cocaina. Fu quello l’inizio del suo tramonto sportivo.

Per Sempre 💙

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Maradona nelle scorse settimane era stato operato con successo alla testa nell’ospedale di Buenos Aires Maradona. L’intervento era riuscito e Maradona era uscito solo pochi giorni fa, stava meglio. Doveva trascorrere un lungo periodo di convalescenza a casa. “Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole. Ciao Diego” scrive con un tweet il Napoli Calcio.