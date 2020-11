Il Cosenza gioca e crea occasioni, ma è fuori dalla Coppa Italia. Passa il Parma

Rossoblu sconfitti 2 a 1 a Parma al termine di un match equilibrato nel quale i ragazzi di Occhiuzzi hanno provato fino all’ultimo di riportare in parità il match deciso nella prima frazione con la doppietta di Brunetta e il momentaneo pareggio di Corsi

.

PARMA – Saranno i gialloblu di Liverani ad affrontare la Lazio negli ottavi di finale di Coppa Italia dopo il successo per 2 a 1 ottenuto su un ottimo Cosenza che nonostante l’ampio turnover, gioca un match all’altezza ed esce dalla competizione a testa alta e con non poche recriminazione per aver sprecato almeno due grosse occasioni nel secondo tempo (clamorosa quella di Sacko), che avrebbero potuto portare la gara almeno ai supplementari, ma anche per aver preso il goal del 2 a 1 un minuto dopo aver trovato con merito il momentaneo pareggio. Ai rossoblu manca anche un calcio di rigore non concesso da Camplone di Pescara che ha giudicato regolare un netto tocco di mani in area di Osorio. Gara si decide tutta nella prima frazione con la doppietta del giovane italo-argentino Brunetta e il goal del momentaneo pareggio di capitan Corsi.

Nonostante l’evidente turnover, i rossoblu giocano un primo tempo assolutamente alla pari con il Parma che dopo una decine di minuti equilibrati va alla conclusione dal limite con una sventola di Nicolussi che trova la pronta risposta di Falcone. Passano 3′ minuti e il Parma passa in vantaggio: incursione centrale di Brugman, Idda interviene in scivolata per deviare la sfera ma offre un assist involontario a Brunetta che si avventa sul pallone e con un piattone destro insacca nell’angolo basso. L’argentino ci riprova al 15′ con una conclusione centrale che non impensierisce Falcone. Ma il Cosenza è sempre in partita e con le incursioni di Sacko, Crosi, Bouah e Petre mette in costante apprensione la retroguardia degli emiliani. L’attaccante rumeno su punizione dal limite e Tiritiello in acrobazia voltante, creano i primi pericoli alla retroguarda emiliana che al 38′ capitola. Incursione di Baouah dalla destra, rasoterra in area per l’accorrente Corsi che scaraventa in rete il goal del pareggio. Ma la gioia dei rossoblu dura appena 1′ minuto perchè il Parma trova il 2 a 1 con la doppietta di Brunetta. L’italo-argentino, appostato sul secondo palo, raccoglie un cross di Busi e con il piattone sinistro spedisce sul secondo palo.

La ripresa si apre senza cambi e con l’occasionissima per il pareggio che il Cosenza costruisce con una bella azione manovrata: cross in area di Corsi sul secondo palo, Bouah elude il fuorigioco e si avventa sulla sfera, ma tutto solo in scivolata cicca a due passi dalla porta. La replica del Parma nei piedi del solito Brunetta che va vicino al bersaglio con una conclusione velenosa che esce di poco. Occhiuzzi inserisce Bruccini e Bahlouli per dare più qualità e spinta a centrocampo. Tiritiello ci riprova su corner e il suo destro al volo dal cuore dell’area non va lontano dal bersaglio. Falcone respinge con i piedi una conclusione di Nicolussi mentre al 70′ i rossoblu vanno nuovamente vicinissimi al pareggio con Sacko messo davanti la porta da un assist illuminante di Bahlouli. L’attaccante francese si lascia ipnotizzare da Sepe che devia la sfera. Ai rossblu manca anche un calcio di rigore per un netto tocco di mano in area di Osorio. Ma in Coppa Italia, così come in Serie B, niente var e dunque niente penalty per il Cosenza nonostante le veementi proteste. Negli ultimi minuti, con i rossoblu tutti riversati in attacco, contropiede del Parma e occasione per il 3 a 1 sui piedi di Kamara, servito da Adorante, e grande risposta di Falcone. Poi più nulla con i rossoblu che escono dalla Coppa Italia a testa alta e con tanti rimpianti.

———————————————————————————————————————–

PARMA CALCIO 1913 (4-3-1-2): Sepe; Busi (58′ Gagliolo), Iacoponi, Osorio, Ricci; Nicolussi Caviglia, Brugman (58′ Scozzarella), Kurtic (77′ Sohom); Brunetta (73′ Camara); Karamoh, Cornelius (72′ Adorante)

Panchina: Colombi, Scozzarella, Gagliolo, Grassi, Dezi, Cyprien, Sohm, Alves, Camara, Inglese, Carriero, Adorante

Allenatore: Fabio Liverani

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone; Schiavi, Idda, Tiritiello; Corsi (63′ Vera), Sciaudone (53′ Bruccini), Ba (74′ Baez), Bouah; Kone (53′ Bahlouli); Petre (74′ Sueva), Sacko

Panchina: Matosevic, Bahlouli, Baez, Carretta, Legittimo, Veram Borrelli, Bruccini, Bittante, Florenzi, Sueva, Petrucci

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Giacomo Camplone di Pescara

Assistenti: Signor Christian Rossi di La Spezia e signor Marco Della Croce di Rimini

IV Uomo: Signor Francesco Meraviglia di Pistoia

Ammoniti: Iacoponi (P), Kone (C), Schiavi (C)

Espulsi:

Angoli: 8-6

Recupero: 2′ p.t. –

Note: Pomeriggio fresco e soleggiato a Parma con una temperatura di circa 13 gradi. Terreno del Tardini in ottime condizioni. Gara a porte chiuse per le nuove disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.