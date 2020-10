Reduci da 5 pareggi consecutivi in altrettante gare disputate, i rossoblu fanno vista al Chievo Verona che veleggia nelle zone altissime di classifica ed arriva alla sfida del Bentegodi, forte di tre successi consecutivi.

AS CHIEVO VERONA (4-42): Semper, Mogos, Leverbe, Gigliotti, Renzetti, Garritano, Zuelli, Palmiero, Ciciretti, Fabbro, Djordjevic

Panchina: Seculin, Illanes, Rigione, Pavlev, Cotali, Ivan, Giaccherini, Morsay, Pucciarelli, Canotto, Margiotta, De Luca

Allenatore: Alfredo Aglietti

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Corsi, Tiritiello, Idda, Legittimo, Bruccini, Sciaudone, Bittante, Baez, Carretta, Gliozzi

Panchina: Saracco, Bouah, Schiavi, Vera, Ingrosso, Bahlouli, Kone, Petrucci, Petre, Sacko, Borrelli, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Gianluca Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Signori Gabriele Marchi di Bologna e Gabriele Nuzzi di Valdarno

IV Uomo: Signor Lorenzo Illuzzi di Molfetta

Note: Pomeriggio soleggiato e gradevole a Verona con una temperatura di circa 18 gradi, terreno del Bentegodi in ottime condizioni. Gara che si gioca a porte chiuse per le nuove disposizioni anti-Covid emanate dal Governo.