Cosenza e Monopoli si sfidano al Marulla nel terzo turno della Coppa Italia 2020/2021. Chi vince affronterà la vincente della sfida tra Parma e Pescara in programma alle 18

.

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Saracco, Corsi, Tiritiello, Bahlouli, Petre, Sacko, Bouah, Schiavi, Vera, Bruccini, Petrucci

Panchina: Falcone, Idda, Baez, Carretta, Sciaudone, Legittimo, Borrelli, Gliozzi, Kone, Bittante, Ingrosso, Sueva

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

SS MONOPOLI 1966 (3-5-2): Pozzer, Giorno, Arena, Nicoletti, Piccinni, Montero, Bastrini, Arlotti, Lombardo, Santoro, Guiebre

Panchina: Olivero, Melegatti, Mercadante, Staripa, Zambataro, Sales, Marilungo, Antonacci, Nina, Vassallo, Rimoli, Brasile

Allenatore: Giuseppe Scienza

Arbitro: Sig.ra Maria Marotta di Sapri

Assistenti: Signori Luigi Lanotte di Barletta e Manuel Robilotta di Sala Consilina

IV Uomo: Signor Francesco Cosso di Reggio Calabria

Note: Pomeriggio coperto a Cosenza con una temperatura di circa 20 gradi, terreno del Marulla in ottime condizioni. Gara che si gioca a porte chiuse per le nuove disposizioni anti-covid emanate dal Governo