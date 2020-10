Super Falcone paratutto, anche un rigore a Denis. Reggina-Cosenza finisce senza reti

Quarto pareggio di fila per il Cosenza che compie un mezzo miracolo tornando imbattuto dopo una gara sofferta, giocata in 10 per tutto il secondo tempo per l’espulsione di Tiritiello. Super Falcone para un rigore a Denis e tiene in vita i rossoblu con almeno quattro miracolosi interventi

REGGIO CALABRIA – Il Cosenza torna imbattuto dal Granillo, porta a casa il quarto pareggio su quattro partite giocate, ma questa volta deve ringraziare il portiere Falcone, autore di una gara monumentale e suggellata dal rigore neutralizzato al Tanque Denis a fine primo tempo e concesso al termine di un’azione confusa che ha portato all’espulsione di Tiritiello per doppio giallo punito per aver colpito con un braccio. Il signor Ros prima concede il goal, con il pallone che sembrava aver oltrepassato la linea poi, richiamato dall’assistente, torna su sui passi e concede il penalty che Falcone respinge. Il secondo tempo è praticamente un monologo della Reggina che prima spreca in apertura con Menez, sinistro sparacchiato malamente in curva da pochi passi, poi trova in Wladimiro Falcone uno scoglio insormontabile. Il portiere romano alza la saracinesca e respinge le conclusioni di Bellomo, Bianchi e soprattutto Critesting con un’intervento fenomenale. Occhiuzzi prova a rinforzare il centrocampo per arginare le folate degli amaranto che pian piano si spengono, non trovando più spazi nella retroguardia rossoblu che guidata da un ottimo Idda, si difende con le unghie e con i denti. L’ultima emozione è uno scavetto di Menez che tocca la parte alta della traversa. Dopo 4′ di recupero finisce zero a zero con i rossoblu che portano a casa un pareggio d’oro e salgono a quota 4 punti restando imbattuti.

Falcone para un rigore a Denis, Cosenza in 10

Cosenza decisamente offensivo quello scelto da Occhiuzzi con con Baez spostato sull’esterno e Sacko nel tridente a supporto di Carretta e Gliozzi preferito a Petre. A centrocampo torna Bruccini mentre in difesa Tiritiello prende il posto di Legittimo rimasto precauzionalmente in panchina per un piccolo problema muscolare. Moduli perfettamente identici per le due squadre con la Reggina che ha da subito il possesso del gioco, mentre il Cosenza inizia in modo guardingo, chiudendo ogni spazio soprattutto alle giocate di Menez e Bellomo, gli uomini con più fantasia nell’undici di Toscano. Primi 20′ minuti bruttini con un solo sussulto: l’uscita a terra di Falcone che anticipa con una smanacciata l’intervento di Bellomo. Il Cosenza si vedere per la prima volta al 27′ con un rasoterra di Carretta che non impensierisce Guarna. Attorno al 34′ l’episodio spartiacque della gara: Falcone respinge corto una punizione di Bellomo, sulla ribattuta il più lesto è Loiacono che calcia in porta. Pallone deviato con un braccio da Tiritiello che poi finisce oltre la linea di porta. Il singor Ros di Pordenone prima assegna la rete poi, su segnalazione dell’assistente e dopo un paio di minuti di caos, torna su suoi passi assegnando il calcio di rigore con l’espulsione di Tiritiello per doppio giallo. Dal dischetto si presenta il Tanque Denis ma Falcone è ancora strepitoso e respinge la sfera. Occhiuzzi richiama subito Sacko per inserire Legittimo in difesa mentre il primo tempo si chiude con la parata di Falcone sulla conclusione di Crisetig dal limite dell’area.

Super Falcone paratutto, il Cosenza regge

La ripresa si apre senza cambi e con la Reggina che costruisce subito una grande occasione con Menez che raccoglie lo spiovente di Bellomo dalla destra sparacchiando malamente in curva da ottima posizione. Passano 3′ minuti e Falcone vola a deviare il destro a giro di Bellomo. Il portiere rossoblu si ripete anche sul colpo di testa di Bianchi. il Cosenza è alle corde e allora Occhiuzzi cambia ancora rinforzando il centrocampo: dentro Kone e Corsi e fuori Gliozzi e Petrucci. Ma la musica non cambia con la Reggina riversata nella metà campo dei rossoblu costretti a difendersi con le unghie. Al 61′ Falcone compie un altro miracolo, mettendo la manona sul destro chirurgico di Crisetig indirizzato nell’angolo basso. Menez si tuffa in area e si becca il giallo per simulazione mentre al 68′ Carretta prova a spezzare il predominio amaranto con una conclusione che impegna Guarna in due tempi. Girandola di cambi da una parte e dell’altra, in mezzo la girata di testa di Denis che esce di un nulla alla sinistra di Falcone. Lo scavetto di Menez bacia la traversa ma il Cosenza tiene e concede negli ultimi minuti solo cross dalla distanza che non creano pericolo. Finisce 0 a 0 con Falcone uomo copertina.

REGGINA 1914 (3-4-1-2): Guarna, Cionek, Loiacono, Del Prato (79′ Del Prato), Bianchi (63′ Folorunsho), Criseting, Rolando (70′ Situm), Bellomo (63′ Mastour), Liotti (79’Di Chiara), Menez, Denis

Panchina: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Rossi, Stravopoulos, De Rose, Faty, Folourunsho, Mastour, Situm, Lafferty, Vasic

Allenatore: Mimmo Toscano

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello Idda, Ingrosso, Baez (81′ Abou Ba), Petrucci (52′ Corsi), Bruccini, Bittante, Carretta (81’Sueva), Gliozzi (52′ Kone), Sacko (42′ Legittimo)

Panchina: Saracco, Legittimo, Schiavi, Bouah, Kone, Sciaudone, Abou Ba, Corsi, Petre, Sueva, Bahlouli, Borrelli

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Riccardo Ros di Pordenone

Assistenti: Signori Oreste Muto di Torre Annunziata e Domenico Palermo di Bari

IV Uomo: Signor Francesco Forneau di Roma 1

Ammoniti: Idda (C), Tiritiello (C), Liotti (R), Baez (C), Menez (R), Crisetig (R), Abou Ba (C)

Espulsi: Tiritiello (C)

Angoli: 11-1

Recupero: 2′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Serata gradevole a Reggio Calabria con una temperatura di circa 18 gradi. Terreno del Granillo in discrete condizioni. La gara si gioca con la presenza di 1.000 tifosi per le disposizioni anti-covid. Le due squadre in campo con il lutto al braccio per la morte della governatrice Jole Santelli.

