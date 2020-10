Si accendono i riflettori sull’atteso derby calabrese tra Reggina e Cosenza, gara valevole per la 4′ giornata del campionato di Serie B



.

REGGINA 1914 (3-4-1-2): Guarna, Cionek, Loiacono, Del Prato, Bianchi, Criseting, Ronaldo, Bellomo, Liotti, Menez, Denis

Panchina: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Rossi, Stravopoulos, De Rose, Faty, Folourusho, Mastour, Situm, Lafferty, Vasic

Allenatore: Mimmo Toscano

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Falcone, Tiritiello Idda, Ingrosso, Baez, Petrucci, Bruccini, Bittante, Carretta, Gliozzi, Sacko

Panchina: Saracco, Legittimo, Schiavi, Bouah, Kone, Sciaudone, Abou Ba, Corsi, Petre, Sueva, Bahlouli, Borrelli

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

Arbitro: Signor Riccardo Ros di Pordenone

Assistenti: Signori Oreste Muto di Torre Annunziata e Domenico Palermo di Bari

IV Uomo: Signor Francesco Forneau di Roma 1

Note: Serata gradevole a Reggio Calabria con una temperatura di circa 18 gradi. Terreno del Granillo in discrete condizioni. La gara si gioca con la presenza di 1.000 tifosi per le disposizioni anti-covid. Le due squadre in campo con il lutto al braccio per la morte della governatrice Jole Santelli.