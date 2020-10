Cosenza – Cittadella, lo stadio Marulla aperto a 1.000 tifosi. Ecco come accedere

Sarà la prima partita dall’inizio dell’emergenza che sarà aperta ai tifosi, anche se nel numero di 1.000 come previsto dal recente Dpcm del presidente Conte, 100 riservati a persone disabili. Si potrà accedere previa autocertificazione, senza assembramenti mentre sarà vietato l’ingresso persone con un’età inferiore ai 6 anni

.

COSENZA -La Società Cosenza Calcio comunica che sulla base della normativa vigente è stata autorizzata la riapertura parziale dello Stadio “San Vito – Gigi Marulla” limitando l’accesso ad un massimo di 1000 persone. In occasione della gara Cosenza – Cittadella, valevole per la terza giornata del campionato Serie BKT 2020/21, in programma sabato 17 ottobre alle ore 14:00, sarà attiva la prevendita dei biglietti per i settori Tribuna A, Tribuna “Raffaele Bruno” e Tribuna Blu Centrale dalle ore 18:00 di giovedì 15 ottobre. Sono temporaneamente sospese tutte le agevolazioni sul prezzo del biglietto, come ridotti e tagliandi Lupacchiotto.

Tutti gli spettatori che accederanno allo stadio dovranno rispettare tassativamente la normativa vigente in materia di prevenzione da Covid-19 e presentare un’autocertificazione all’ingresso (CLICCA QUI PER SCARICARLA). L’accesso allo stadio, che sarà vietato alle persone con un’età inferiore ai 6 anni, dovrà avvenire in maniera ordinata al fine di evitare assembramenti di persone, seguendo le indicazioni fornite dal personale di servizio. Si ribadisce che l’acquisto del tagliando e l’ingresso allo Stadio sono consentiti esclusivamente previa esibizione di un documento di identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza). Di seguito gli orari d’apertura dei botteghini lato Curva Nord “Massimiliano Catena” (organizzati con percorsi di ingresso ed uscita), gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. La modalità consigliata per l’acquisto dei tagliandi è on line tramite il circuito www.vivaticket.it.

I tagliandi destinati alle persone disabili, già registrate nella stagione 2019/2020 presso la Società, sono 100.

BOTTEGHINI (lato Curva Nord)

Giovedì 15 18:00 – 20:00

Venerdì 16 10:00 – 19:00

PUNTI VENDITA ESTERNI

Bar Dello Stadio, Via degli Stadi 133/135 – Cosenza

Bar Edicola Perri, via S. Antonio dell’Orto 30/32 – Cosenza

Bar Parise, via Caloprese 44 – Cosenza

Betaland, viale Mancini snc, Palazzo Falbo & La Neve – Cosenza

InPrimaFila, via Marconi 140 – Cosenza

All-In Point, via Piave 54 – Cosenza

Spadafora New Games, corso Luigi Fera 20 – Cosenza

Eurobet Corner, via Popilia 250/N – Cosenza

Black Gold, Contrada Cavoni – Luzzi

OldCafe’, via Pianette 78 – Montalto Uffugo

Replatz, via Don Minzoni 43/45 – Rende

Eurobet Andreotta, via F.Cilea 1 – Castrolibero

Stop Freeze, via Gullo 165 – Casali del Manco

Dany Music, corso Mazzini 57A – Castrovillari

Bar Eurobet, c.da Corso – S. Marco Argentano

Bar Lo Scoglio, Contrada Macchia 47 – Acquappesa

Bar Tabacchi I Saraceni, via SS 18 località Marinella 11 – Cetraro

Tabaccheria Galati, viale Galeno 6-8 – Rossano Scalo

GIA data Handling, via P. Picasso 17 – Trebisacce

Royal Bar, Via Provinciale 56 – Corigliano Calabro

PREZZI BIGLIETTI

TRIBUNA A: EURO 30,00

TRIBUNA ROSSA SUD E NORD “BRUNO”: EURO 40,00 (NO RIDOTTO)

TRIBUNA BLU CENTRALE: EURO 50,00 (NO RIDOTTO)