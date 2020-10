Cosenza, da lunedì 9 novembre il rimborso degli abbonamenti

Il Cosenza ha comunicato che dal 9 novembre sarà attivata la procedura per il rimborso delle 5 partite che si sono disputate a porte chiuse a causa dell’emergenze.

COSENZA – Partiranno da lunedì 9 novembre i rimborsi delle 5 partite incluse nell’abbonamento alla stagione di Serie B 2019/2020, che si sono disputate a porte chiuse a cause dell’emergenza Coronavirus. A darne comunicazione la società rossoblu con un comunicato nel quale è specificato che a breve saranno illustrate le modalità per ottenere il rimborso “la Società Cosenza Calcio comunica che a partire da lunedì 9 novembre 2020 sarà attiva la procedura di richiesta di rimborso per la quota delle 5 partite di Serie BKT non godute, in quanto disputate a porte chiuse, degli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2019/2020. Le modalità per ottenere il rimborso saranno rese note nelle prossime settimane”.