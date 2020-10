Giro d’Italia, le montagne della Sila incoronano la strepitosa azione di Filippo Ganna

Filippo Ganna in solitaria e con le braccia al cielo sul rettilineo finale di Camigliatello Silano. Vince la tappa più lunga di questa edizione al termine di una lunga fuga culminata con un’azione straordinaria e fulminea lungo la salita di Monte Scuro e poi nella discesa tortuosa fino a Camigliatello

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Dal nostro inviato Onorio Ferraro. In una tappa da tregenda, che ha attraversato tre province e caratterizzata da pioggia nebbia e freddo sopratutto nel finale, Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) bissa il successo della crono di apertura tagliando per primo il traguardo di Camiglietello Silano dopo una fuga partita dai primi chilometri e conclusa con l‘allungo decisivo sulla salita di Monte Scuro. Nonostante la pioggia battente e la nebbia durante la salita e poi nella discesa finale, Ganna ha conservato una cinquantina di secondi sul gruppo dopo un’azione magistrale partita ai -16km dal Gpm e chiudendo con un minuto di vantaggio sul gruppo della maglia rosa. A 7km dalla linea d’arrivo, quando è iniziata la discesa è arrivato l’attacco di Vincenzo Nibali, ma ma poco produttiva perché Ganna dopo un’azione da finisseur ha alzato le braccia al cielo sul rettilineo di Camigliatello. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Patrick Konrad (Bora – Hansgrohe) e João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) che conserva la Maglia Rosa di leader della classifica generale e incrementa il vantaggio su secondo, Pello Bilbao (Bahrain – McLaren), a 43”. Il vincitore di tappa Filippo Ganna, subito dopo l’arrivo ha commentato con soddisfazione: “Incredibile, pensare che non dovevo neanche andare in fuga, il piano prevedeva che ci provasse Salvatore [Puccio]. Poi dopo scatti e controscatti ho detto a Salvatore [Puccio] di mettersi a ruota e ci abbiamo provato. Un successo che riscatta in parte lo sfortunato ritiro di Thomas”.

La tappa più lunga del Giro

Archiviato l’inizio in Sicilia con Almeida in maglia rosa, la carovana rosa è tonata nel Continente con una tappa dedicata all’entroterra calabrese e un finale meraviglioso degno del migliore tappone alpino. La quinta tappa, la più lunga del giro, è partita questa mattina da Mileto (Vibo Valentia) e dopo il passaggio su Catanzaro e Cosenza si è arrampicata verso il cuore della Sila attraversando Casali del Manco e Spezzano della Sila. Sin dall’inizio arrivano i primi attacchi che portano ad otto fuggitivi: gli italiani Filippo Ganna e Salvatore Puccio (Ineos Grenadiers) il colombiano Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli-Sidermec), lo sloveno Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), il norvegese Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal), lo spagnolo Hector Carretero (Movistar), gli italiani Valerio Conti (UAE Emirates) ed Edoardo Zardini (Vini Zabù Brado) con un vantaggio iniziale di 3’41” a 123km dall’arrivo.

Allo sprint di Catanzaro Lido è Restrepo ad anticipare tutti, con Zardini e Hagen a ruota. Al traguardo del secondo Gpm di terza categoria sul Tiriolo, è questa volta Edoardo Zardini della Vini Zabù Brado a tagliare per primo con Carratero della Movistar secondo. A 100km dal traguardo, gli 8 battistrada toccato quota 5’ minuti di vantaggio iniziando la lunga discesa da Rogliano verso Cosenza. A 32km dall’arrivo inizia a scendere il vantaggio mentre ci si prepara alla lunga salita verso il Gpm di prima categoria che porterà i corridori al valico di Montescuro (quota 1.618 metri) e con punte del 18% di pendenza. E qui, lungo l’ascesa, Ganna stacca la compagnia di Rubio e Carretero oltrepassato il Valico in solitaria e poi lanciandosi in discesa verso Moccone e Camigliatello dove ha messo il suo strepitoso sigillo sulla quinta tappa.

RISULTATO DI TAPPA

1 – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) – 225 km in 5h59’17”, media 37.575 km/h

2 – Patrick Konrad (Bora – Hansgrohe) a 34”

3 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

2 – Pello Bilbao (Bahrain – McLaren) a 43”

3 – Wilco Kelderman (Team Sunweb) a 48″

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da – Peter Sagan (Bora – Hansgrohe) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da – Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin – João Almeida (Deceuninck – Quick – Step)

Photo Credits: LaPresse