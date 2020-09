Nessun goal e una sola occasione. Inizia con un pareggio il campionato del Cosenza

Finisce senza reti il match del Cosenza contro l’Entella disputato al Marulla. Partita noiosa e senza grosse emozioni, con l’unica occasione della gara capitata sui piedi di Bittante nel primo tempo

.

COSENZA – Per il terzo anno consecutivo inizia con un pareggio il campionato del Cosenza che ripartiva dal match contro l’Entella, battuta il 20 giugno e che di fatto aveva dato il via alla strepitosa rimonta salvezza. E in campo, oggi pomeriggio, seppur ancora incompleta, è scesa una squadra formata per otto undicesimi da quella vittoriosa nell’ultima gara contro la Juve Stabia. Un match bruttino e avaro di occasioni quello disputato al Marulla in un pomeriggio ventoso, fresco e autunnale. Rossoblu decisamente meglio nel primo tempo quanto hanno tenuto costantemente in mano il pallino del gioco creando però una sola grande occasione con il piattone di Bittante deviato in angolo dal grande intervento di Borra. Nel secondo tempo gara ancora più bloccata con l’Entella che ha alzato il baricentro e il Cosenza che è calato, nonostante gli esordi di Gliozzi e Sacko, non riuscendo quasi mai a trovare il guizzo vincente. Inevitabile lo zero a zero finale.

Occasione per Bittante ma è un primo tempo avaro

Litteri in attacco insieme a Baez e Carretta, Ingrosso nella difesa e tre e Corsi sulla corsia di destra, le novità rispetto all’ultima gara disputata dai rossoblu contro la Juve Stabia poco più di due mesi fa. Cosenza l’ormai collaudato 3 4 3 che inizia su buoni ritmi nonostante il terreno pesante per la pioggia. Dopo una decina di minuti di studio al 13′ il Cosenza costruisce la prima grande occasione con Bittante che sarà anche l’unica del primo tempo. Servito in area da Baez, il terzino indirizza con il piattone nell’angolo lontano trovando la grande risposta di Borra. Intorno al 20′ la pressione del Cosenza inizia ad essere costante ma manca il guizzo sotto porta. Al 23′ cross di Corsi, pallone deviato che si impenna e finisce al limite dell’area dove Sciaudone si coordina e colpisce in rovesciata. Conclusione debole che Borra blocca senza troppe difficoltà. Al 25′ si vede l’Entella con una conclusione in area di Brunoni alla quale si oppone la scivolata provvidenziale di Legittimo mentre al 38′ un bel diagonale di De Luca trova la risposta di Saracco. È in pratica l’ultima occasione di un primo tempo giocato gradevole ma avaro di occasioni.

Partita bloccata, inevitabile lo zero a zero

La ripresa si apre senza cambi e con l’Entella decisamente più propositiva rispetto alla squadra rinunciataria del primo tempo. Al 55′ primo cambio per il Cosenza con l’esordio stagionale di Gliozzi che prende il posto di Litteri. Ma sono gli ospiti a timbrare la prima conclusione del secondo tempo con un sinistro a giro di Paolucci su punizione che scalda i guantoni a Saracco. Dall’altra parte girata di Carretta deviata in angolo da Borra. Sembra il preludio ad un secondo tempo più vivace, ma alle intenzioni non seguono i fatti perchè la gara rimane si vivace e agonisticamente valida, ma di occasioni da goal nemmeno l’ombra. Al 79′ doppio cambio per i rossoblu: dentro Kone e Sacko per Bruccini e Carretta. Ma la gara non ha più nulla da dire e si trascina stancamente fino al 94′.

COSENZA CALCIO (3-4-1-2): Saracco, Corsi, Idda, Baez, Litteri (55′ Gliozzi), Carretta (79′ Sacko), Sciaudone, Legittimo, Bruccini (79′ Kone), Bittante, Ingrosso

Panchina: Patitutcci, Falcone, Tiritiello, Bahlouli, Sacko, Schiavi, Gliozzi, Kone, Maresca, La Vardera, Sueva Moreo

Allenatore: Roberto Occhiuzzi

VIRTUS ENTELLA (3-4-3): Borra De Col, Poli, Chiosa, Costa; Settembrini (36′ Toscano), Paolucci, Crimi; De Luca G., Brunori (69′ Morra), Brescianini (79′ Cardoselli)

Panchina: Russo, Paroni, Coppolaro, De Santis, Bonini, Cleur, Morra, Toscano, Koutsoupias, Cardoselli

Allenatore: Bruno Tedino

Arbitro: Signor Lorenzo Illuzzi di Molfetta

Assistenti: Signori Ciro Carbone di Napoli Riccardo Annaloro di Collegno

IV Uomo: Signor Ivan Robilotta di Sala Consilina

Ammoniti: Bruccini (C), Paolucci (E), Litteri (C), De Luca (E), Brescianini (E)

Espulsi:

Angoli: 7-5

Recupero: 3′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio ventoso e autunnale a Cosenza con una temperatura di 14 gradi. Terreno del Marulla appesantito dalla pioggia che cade dalla notte ma in discrete condizioni. La gara si gioca a porte chiuse per le disposizioni anti-covid. Le due squadre hanno osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell’arbitro Daniele De Santis ucciso a Lecce insieme alla fidanzata.

Le foto del match (Donato)