Cosenza, esordio in casa con l’Entella, poi la Spal. Alla quarta il derby con la Reggina

Effettuati i sorteggi del prossimo campionato di serie B 2020/2021. I rossoblu esordiranno al Marulla contro la Virtus Entella poi giocheranno a Ferrara contro la Spal. Alla terza il Cittadella e alla quarta l’atteso derby contro la Reggina al Granillo

.

COSENZA – Si è svolta in piazza del Duomo a Pisa la cerimonia che ha portato alla pubblicazione di calendari con tutte le gare di serie B per la stagione 2020/2021 che vedrà nuovamente al via due squadre calabresi: il Cosenza, che ha mantenuto la categoria dopo la strepitosa rimonta salvezza di un mese e mezzo fa, e la Reggina neo promossa. Il Cosenza esordirà al Marulla contro la Virtus Entella mentre la Reggina sarà impegnata in trasferta a Salerno. La seconda giornata vederà il Cosenza fuori a Ferrara contro la Spal, mentre alla terza i rossoblu ospiteranno il Cittadella. Alla quarta giornata l’atteso derby contro la Reggina al Granillo. Alla quinta si torna in casa contro il Lecce e alla sesta il Chievo Verona. Poi alla 7′ c’è Cosenza Brescia mentre all’8′ si va fuori casa a Frosinone. Alla nona la Salernitana in trasferta chiude un filotto di partite di ferro. La 10′ vede il Cosenza fuori contro il Vicenza, poi Reggiana in casa, Ascoli e Cremonese per una doppia trasferta. Tre giorni prima di Natale c’è Cosenza-Venezia e poi Cosenza Pisa il 27 dicembre. Alla 16′, il 30 dicembre, rossoblu fuori a Pescara mentre il nuovo anno si apre con Cosenza-Empoli. Alla 18′ c’è la sfida al Monza, da tutti indicata come la sorpresa di questo campionato. Cosenza -Pordenone chiude il girone d’andata.

Sono 12 le regioni rappresentate in questa stagione che inizierà nuovamente senza pubblico sugli spalti per l’emergenza coronavirus e che prenderà ufficialmente il via il 26 settembre, con l’opening day venerdì 25 tra Brescia e Ascoli e che terminerà il 7 maggio. Per il terzo anno consecutivo previsti gli incontri nel periodo natalizio (il 27, il 30 dicembre e il 3 gennaio) e il giorno di Pasquetta, il 5 aprile. Sul palco, come ospite, anche una commossa Monica Fontani moglie dell’ex tecnico Gigi Simoni.

Le 20 squadre che parteciperanno alla prossima Serie B: Ascoli, Brescia, Chievo Verona, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Frosinone, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, Spal, Venezia, Vicenza, Virtus Entella,

QUESTA LA 1° GIORNATA DI CAMPIONATO

La composizione del calendario di Serie B ha seguito alcuni criteri: negli ultimi 4 turni le gare casalinghe sono alternate alle trasferte, non vi sonopiù di due coppie di partite consecutive in casa e fuori casa per girone per squadra, In caso di due doppi incontri consecutivi in casa e/o fuori casa, un doppio incontro è stato necessariamente inserito in casa e l’altro in trasferta, le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nel primo turno di Serie B 2020/2021 e per l’ultimo turno (38ª), le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno di Serie B 2019/2020 non possono incontrarsi nell’ultimo turno di Serie B 2020/2021.