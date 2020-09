Coppia Italia, Cosenza al secondo turno con la vincente di Alessandria-Sambenedettese

Sorteggiate le teste di serie e gli accoppiamenti de tabellone di Coppa Italia 2020/2021. Rossoblu in campo nel secondo turno eliminatorio mercoledì 30 settembre contro la vincente del match tra Alessandria e Sambenedettese

.

COSENZA – Sono stati sorteggiati da poco presso la sede della Lega Serie A gli accoppiamenti del tabellone della Coppa Italia 2020/2021. Il Cosenza entrerà in scena nel secondo turno, che si disputerà mercoledì 30 settembre e affronterà la vincente della sfida tra le due squadre di serie C Alessandria – Sambenedettese del primo turno eliminatorio che prenderà il via il 23 settembre. All’eventuale passaggio al terzo turno i rossoblu affronterebbero la vincente tra Reggiana e una tra Monopoli-Modena. Per quanto riguarda le altre calabresi, anche la Reggina neo promossa giocherà al secondo turno e affronterà la vincente di Piacenza-Teramo. In campi nel primo turno invece il Catanzaro che giocherà contro Virtus Francavilla. Chi vince affronterà il Chievo Verona. La finale della competizione, che prende il via il 23 settembre, è prevista per il 19 maggio. Ad eccezione delle due semifinali, tutti i turni di Coppa Italia saranno in gara unica ad eliminazione diretta che si giocherà in cada della quadra con il miglior ranking. Le società partecipanti entrano nella competizione in quattro momenti successivi: 8 società (“Teste di Serie”) a partire dagli ottavi di finale, 12 società a partire dal terzo turno eliminatorio, 22 società a partire dal secondo turno eliminatorio e 36 società a partire dal primo turno eliminatorio.

Il tabellone completo e gli accoppiamenti

Teste di serie

1. Atalanta

2. Juventus

3. Inter

4. Roma

5. Napoli

6. Milan

7. Sassuolo

8. Lazio

Primo turno eliminatorio

Pontedera-Arezzo (vincente contro Cremonese)

Carrarese-Ambrosiana (vincente contro Venezia)

Catania-Nicolo Notaresco (vincente contro Pescara)

Monopoli-Modena (vincente contro Reggiana)

Alessandria-Sambenedettese (vincente contro Cosenza)

Renata-Avellino (vincente contro Empoli)

Novara-Gelbison Vallo della Lucania (vincente contro Cittadella)

Piacenza-Teramo (vincente contro Reggina)

Livorno-Pro Patria (vincente contro Vicenza)

Padova-Breno (vincente contro Frosinone)

FeralpiSalò-Pineto (vincente contro Lecce)

Ternana-Albinoleffe (vincente contro Virtus Entella)

Juve Stabia-Tritium (vincente contro Pisa)

Bari-Trastevere (vincente contro Spal)

Carpi-Casarano (vincente contro Pordenone)

Potenza-Triestina (vincente contro Monza)

Sudtirol-Sassari (vincente contro Salernitana)

Catanzaro-Virtus Francavilla (vincente contro Chievo)

Turni

Primo turno eliminatorio mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio mercoledì 28/10/2020

Quarto turno mercoledì 25/11/2020

Ottavi di finale mercoledì 13/01/2021

Ottavi di finale mercoledì 20/01/2021

Quarti di finale mercoledì 27/01/2021

Semifinali (andata) mercoledì 10/02/2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 03/03/2021

Finale mercoledì 19/05/2021