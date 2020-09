Ihsan Sacko è un calciatore del Cosenza. Arriva in prestito dal Nizza

Ihsan Sacko, attaccante del Nizza classe 1997, può giocare sia come esterno sinistro che come trequartista. Il calciatore è già a Cosenza dove ha sostenuto le visite mediche ed è a disposizione di Occhiuzzi

.

COSENZA – Dopo Riviere, che ha deciso di giocare a Crotone in serie A, il DS Trinchera pesca nuovamente in Francia e porta a Cosenza il giovane e talentuoso Ihsan Sacko, talentuoso attaccante del Nizza, che può giocare sia come esterno che come trequartista, che nell’ultima stagione, dopo aver collezionato tre presenze in Ligue 1 con il Nizza, ha vestito la maglia del Troyes in Ligue2 segando tre reti in 15 presenze. Il calciatore arriva con la formula del prestito. Questo il comunicato del Cosenza Calcio che ha dato l’ufficialità dell’operazione con il calciatore che ha sostenuto le visite mediche ed è a disposizione di mister Occhiuzzi.

“La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ihsan Sacko, proveniente dall’OGC Nice. L’attaccante, nato ad Alfortville (Francia) il 19 luglio 1997, si trasferisce in rossoblu a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021. Ha mosso i primi passi nelle giovanili del Valenciennes e dello Strasburgo. Nelle file di quest’ultimi ha debuttato in prima squadra e colto due promozioni consecutive che hanno riportato la squadra dal Championnat National fino alla Ligue 1. All’inizio della stagione 2017/2018 si trasferisce al Nizza, club con cui milita per due stagioni e mezza giocando anche una gara di Europa League, prima di essere ceduto in prestito al Troyes nel gennaio del 2019. Sacko è ora pronto a vivere una nuova avventura professionale con i Lupi!”