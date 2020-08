Il primo rinforzo del Cosenza è il portiere Falcone. Arriva in prestito dalla Samp

Romano, classe 1995, conta anche due presenze in serie A con la maglia della Sampdoria da cui arriva in prestito per un anno.

COSENZA – È il portiere Wladirimo Falcone il primo rinforzo del Cosenza che lo ha annunciato ufficialmente. Classe 1995, originario di Roma, arriva in prestito dalla Sampdoria che gli ha prima prolungato il contratto e poi ha dato l’ok per mandare il calciatore a fare esperienza in Serie B, dopo le due presenze in A proprio con i blucerchiati e diverse stazioni in Serie C con le maglie di Lucchese, Gavorrano, Como e Savona. L’affare concluso da Trinchera fa si che Pietro Perina sia sempre più lontano dal rinnovo con i rossoblu.

Questo il comunicato ufficiale del Cosenza “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro Falcone, proveniente dall’U.C. Sampdoria. Il portiere, nato a Roma il 12 aprile 1995, ha firmato un accordo annuale fino al 30 giugno 2021. L’anno scorso ha militato nelle file della Lucchese in Serie C, regalando la salvezza ai toscani nella sfida di ritorno dei playout con il Bisceglie, quando ha ipnotizzato per ben tre volte gli avversari ai calci di rigore. Nell’appendice finale della passata stagione si è tolto anche la soddisfazione di esordire in Serie A a difesa della porta blucerchiata. Negli anni passati ha vestito nell’ordine le maglie di Como, Savona, Livorno, Bassano e Gavorrano. In giovanissima età ha collezionato diverse presenze con le selezioni Under 18, Under 19 e Under 20 della Nazionale. E’ ora pronto ad unirsi al branco dei Lupi in Serie BKT”.