Negativo il secondo tampone al calciatore risultato contagiato

Un calciatore del Catanzaro era risultato positivo al Coronavirus, ma il secondo tampone ha dato esito negativo

CATANZARO – E’ rientrato l’allarme nella società giallorossa che aveva creato preoccupazione. Un calciatore infatti, era risultato positivo al primo test del Coronavirus, ma al secondo tampone l’esito è stato negativo. La società del Catanzaro ha diramato subito una nota in merito: “Ha dato esito negativo il secondo tampone di verifica per accertare la positività al coronavirus del calciatore dell’US Catanzaro emersa al primo test. L’esame diagnostico, martedì scorso, aveva evidenziato il contagio al Covid-19 dell’atleta che era subito stato posto in isolamento. Il tesserato non si aggregherà ancora ai compagni e oggi si sottoporrà a un terzo tampone”. Ieri intanto sono ripresi gli allenamenti individuali che erano stati sospesi in via precauzionale.