La vela d’altura off-shore protagonista a settembre nel Tirreno meridionale

Calabria e Sicilia unite per un grande, unico e spettacolare evento velico: il Circuito delle due Sicilie (due sicilie sailing circuit). Si svolgeranno in sequenza la The Towers Race, la Marsili Race e la Round Aeolian Race

.

COSENZA – Si chiama “Circuito delle Due Sicilie”, il programma delle regate off-shore che si svolgeranno lungo il Tirreno Meridionale nel prossimo mese di settembre. Riprogrammate a causa dell’emergenza Covid-19, si svolgeranno in sequenza rispettivamente in ordine cronologico la The Towers Race, la Marsili Race e la Round Aeolian Race, permettendo così l’ideale unione della flotta campana, calabrese e siciliana.

Tre regate che avranno come cornice le meravigliose coste del Sud Italia e come boe naturali siti Unesco. Si parte infatti dal Golfo di Napoli per approdare in Sicilia. Il percorso si snoderà attraverso la costiera sorrentina, l’isola Capri e la lussureggiante costa del Cilento in Campania, passando lungo le frastagliate Riviera dei Cedri e la Costa degli Dei in Calabria. Approdando in Sicilia, che congiungerà non solo idealmente le tre splendide regioni del Sud Italia, si apre un altro scenario mozzafiato che ha come protagoniste le Isole Eolie. Saranno infatti le sette sorelle a fare da boe naturali per l’ultima regata in programma.

Il 1^ appuntamento sarà la The Towers Race, organizzata dall’Associazione Sportiva Regata delle Torri Saracene, che prevede la partenza da Castellammare di Stabia e l’arrivo a Camerota, distanza 90 miglia, con partenza il 12 Settembre. A seguire la seconda Regata, la Marsili Race, anch’essa da 90 miglia, organizzata dalla Regata delle Torri Saracene asd. e dal Circolo Velico Santa Venere di Vibo Valentia-Tropea, in collaborazione con il Centro Velico Lampetia di Cetraro. Partenza prevista per il 19 Settembre da Marina di Camerota e arrivo presso Cetraro, località della tappa intermedia. Ripartenza il giorno successivo per completare il percorso, nelle acque antistanti Tropea.

Terzo appuntamento infine sarà la RAR_Round Aeolian Race, al via il 24 settembre con partenza e arrivo a Capo d’Orlando, dopo aver doppiato tutte e sette le isole Eolie, organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando. I circoli organizzatori di queste importanti manifestazioni hanno inoltre avviato grazie a questa circostanza una collaborazione per favorire la massima partecipazione degli equipaggi del Tirreno Meridionale a tutti gli eventi previsti dai calendari nazionali tra cui la Regata dei Cinque Fari di Palermo, organizzata dalla Società Canottieri di Palermo, prevedendo premi dedicati per chi parteciperà a tutte e tre le tappe di questo “mini campionato” e per guardare al futuro con l’obiettivo di organizzare congiuntamente altri eventi sportivi “collegati” nell’area del Tirreno Meridionale che ha tutte le caratteristiche per ospitare manifestazioni veliche di livello nazionale ed internazionale. Per informazioni ed iscrizioni: www.regatatorrisaracene.it www.roundaeolianrace.it