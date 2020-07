Traversata dello Stretto, al via la 56^ edizione della gara internazionale di nuoto

Tutto pronto per la 56^ Traversata dello Stretto. Mercoledì 29 luglio la conferenza stampa di presentazione



REGGIO CALABRIA – La presentazione della 56^ edizione della gara internazionale di nuoto di fondo è in programma per mercoledì prossimo alle 10.30 nella sala consiliare del palazzo comunale di Villa San Giovanni. La Traversata dello Stretto, di 6,2 km, è riconosciuta come “la classica monumento del nuoto”.

Si svolgerà domenica 2 agosto 2020. La partenza è alle ore 11 da Capo Peloro (Messina), con arrivo previsto alle 12 davanti al porticciolo turistico di Villa San Giovanni. Alle ore 13 la premiazione. La partenza sarà data a 600 mt a Ovest di Capo Peloro (Sicilia). Dopo la partenza gli atleti costeggeranno la costa siciliana fino a raggiungere Capo Peloro dove ogni nuotatore sarà affiancato dalla barca appoggio designata che indicherà la rotta.

Gli atleti inizieranno l’attraversamento dello stretto fino alla seconda boa di virata rossa dopo 4.400 mt, nelle acque antistanti la chiesa della Madonna di Porto Salvo a Cannitello (Calabria) lasciandola alla propria destra e dirigeranno in direzione sud lungo costa. Dopo il giro di boa il percorso sarà segnalato da una serie di boe da lasciare alla propria destra, dopo 1.800 mt è posto l’arrivo, precisamente nelle banchina di ingresso del porticciolo turistico sul lungomare di Villa san Giovanni. L’imbuto di ingresso a 150 merti dall’arrivo sarà delimitato da due boe, gli ultimi 100 metri saranno segnalati con una serie di gavitelli posti ad ogni 10 metri. In caso di impedimento per l’attraversamento dello Stretto per condizioni meteo-marine avverse saranno predisposti due percorsi alternativi a nord o a sud di Punta Pezzo secondo le condizioni meteo-marine contingenti.

Lo scorso anno ad aggiudicarsi la 55^ edizione è stato Pasquale Sanzullo del Centro sportivo carabinieri, con il tempo di 56 minuti 53 secondi e 31 centesimi. Il secondo posto, invece, è andato a Simone Ercoli del Gruppo Sportivo “Fiamme oro” (57 minuti, 5 secondi e 72 centesimi), arrivato pochi istanti dopo nel corridoio finale creato ad hoc, quest’anno, nel porticciolo turistico di Villa San Giovanni. Al terzo posto Manuel Taiani del Cus Salerno Asd (con il tempo di 57 minuti, 33 secondi e 97 centesimi). Nella categoria agonistica femminile, il trionfo è stato di Claudia Laganà dell’Asd Pianeta Sport di Reggio Calabria, con il tempo di un’ora, tre minuti e 49 secondi.

Programma

GIOVEDI’ 30 LUGLIO 2020:

– ORE 18:00 ZONA ARRIVO apertura postazione info

VENERDI’ 31 LUGLIO 2020:

dalle ore 9:30 consegna numeri di gara ai barcaioli.

SABATO 01 AGOSTO 2020

– ORE 10:00 ZONA ARRIVO – Apertura postazione di segreteria

– ORE 18:30 ZONA ARRIVO Riconoscimento atleti, consegna N° gara, consegna chip, pacco gara pass atleti ed accompagnatori, espletamento protocollo COVID. Gli atleti dovranno esibire il cartellino in corso di validità, in aggiunta, gli atleti stranieri dovranno esibire dichiarazione Atleti Stranieri e il certificato medico. Saranno esclusi dalla competizione i concorrenti non in regola con il tesseramento F.I.N.

– ORE 19:00 Riunione Tecnica

DOMENICA 02 AGOSTO 2020

– ORE 8:00 ZONA ARRIVO Ritrovo Campo Gara

– ORE 8:30 Punzonatura

– ORE 8:45 Trasferimento Atleti Zona Partenza Capo Peloro Punta Faro (Sicilia)

Gli atleti e gli accompagnatori, abbinati con barcaioli calabresi saranno trasferiti alla zona di partenza con l’imbarcazione del barcaiolo assegnato.

Gli atleti e gli accompagnatori, abbinati con barcaioli siciliani saranno trasferiti alla zona di partenza con imbarcazioni indicate dagli organizzatori. Nella zona di partenza troveranno il barcaiolo siciliano assegnato.

Accompagnatori: A bordo della barca appoggio sarà ospitata solo un accompagnatore designato dall’atleta ed autorizzato dalla organizzazione.

– ORE 11:00 Partenza

– ORE 12:00-12:30 Arrivo previsto

– ORE 13:00 Premiazioni

– ORE 13:30 Chiusura Manifestazione