Pillon “assurdo far giocare solo la serie B. Bene nel primo tempo, dobbiamo crederci”

VENEZIA – Un punto è sicuramente meglio, anche perchè in questo sciagurato campionato tante volte abbiamo buttato alle ortiche le partite proprio negli ultimi minuti o per la smania di voler vincere a tutti i costi. Certo, da Venezia volevamo tornare a casa con i tre punti, ma il campo ha invece decretato un pareggio che permette comunque al Cosenza si continuare a sperare. Bepi Pillon commenta così l’uno a uno del Penzo “nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando un paio di occasioni e sfiorando il vantaggio con Carretta e con quel palo che poteva anche darci una mano. Poi abbiamo concesso una sola occasione e preso un goal che si poteva evitare. Malino invece nella ripresa dove abbiamo pareggiato più di rabbia che con l’organizzazione ma alla fine il punto ci da comunque morale per continuare a lottare. Dobbiamo migliorare, lo sappiamo, così come sapevamo che servivano i tre punti. Ma non è semplice pensare di poter vincere tutte le gare e non abbiamo la bacchetta magica anche per la situazione di classifica nella quale ci troviamo. Io però penso che quando si recupera una partita è un segnale positivo. Abbiamo margini per migliorare e dobbiamo credere nelle nostre potenzialità. Guardiamo avanti e pensiamo alla gara con il Cittadella di martedì”.

Inevitabile anche non parlare della situazione ambientale nella quale si è giocato con uno stadio chiuso. “Giocare così è una scelta assurda – ha detto Pillon – io non capisco perchè se si sono fermati tutti, dalla serie A ai dilettanti , la serie B invece no”.