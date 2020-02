Nel silenzio dello stadio “Penzo”, chiuso ai tifosi per l’emergenza coronavirus, il Cosenza si gioca una bella fetta di speranze salvezza nel match spareggio contro il Venezia

.

VENEZIA FC (4-3-1-2): Pomini, Fiordiliso, Riccardi, Casale, Molinaro, Caligara, Fiordilino, Maleh, Aramu, Capello, Longo

Panchina: Bertinato, Lakicevic, Simeoni, Marino, Cerracorni, Firenze, Lollo, Vacca, Zuculini, Montalto, Zigoni, Monachello

Allenatore: Alessio Dionisi

COSENZA CALCIO (3-5-2): Perina, Idda, Carretta, D’Orazio, Schiavi, Casasola, Sciaudone, Machach, Bruccini, Monaco, Kanoute

Panchina: Saracco, Corsi, Bittante, Lazaar, Legittimo, Capela, Balhouli, Broh, Prezioso, Pierini, Baez

Allenatore: Giuseppe Pillon

Arbitro: Singor Alessandro Prontera di Bologna

Assistenti: Signori Giuseppe Maccadino di Pesaro e Giuseppe Perrotti di Campobasso

IV Uomo: Singor Nicolò Marini di Trieste

Note: Pomeriggio fresco a Venezia con una temperatura di circa 12 gradi. Terreno del Penzo in buone condizioni. Nessun spettatore presente per le disposizioni della Lega che ha deciso di far disputare la gara a porte chiuse per l’emergenza coronavirus

