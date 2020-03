CSAIn Calabria lancia una campagna sociale contro il doping nello sport

CSAIn Calabria aderendo alle linee guida della sede nazionale e del presidente Luigi Fortuna, sta per lanciare una campagna sociale contro il doping nello sport

COSENZA – L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente regionale Amedeo Di Tillo, sarà coordinata dall’ing. Vincenzo Bruni, presidente dell’associazione FormaMente e coordinatore regionale della Formazione CSAIn, coadiuvato da un pool di medici. Previsti cinque seminari nelle province calabresi sul tema del doping e dei suoi effetti sulla salute.

Si partirà da Catanzaro nel prossimo mese di aprile. I seminari saranno totalmente gratuiti e si rivolgeranno naturalmente agli associati e alle loro famiglie ma anche a quanti, giovani atleti, sportivi o semplici cittadini, sono interessati al mondo dello sport.

“Questa iniziativa – ha detto il presidente Di Tillo – rappresenta un segnale concreto e tangibile contro l’indifferenza verso un problema attuale e pericoloso come il doping sportivo. Mi rivolgo principalmente ai nostri ragazzi perché i giovani sono il futuro di questa società e saranno la prossima classe dirigente. Le recenti notizie di cronaca dimostrano che l’abuso di sostanze vietate nelle palestre e nei centri sportivi è una pratica diffusa anche sul nostro territorio, perciò è bene mantenere alta la guardia e informare i giovani degli effetti sulla salute di questo genere di sostanze”.

CSAIn Calabria, sotto la guida di Amedeo Di Tillo, che è anche consigliere regionale del CONI, continua la sua azione sul territorio con un’attenzione particolare rivolta ai giovani, alla implementazione di buone pratiche e del codice di comportamento sportivo del Coni e al contrasto di ogni forma di devianza. “Il nostro auspicio – è la conclusione del presidente regionale – è che fatti come l’operazione portata a termine dalle forze dell’ordine a Reggio Calabria contro un traffico di sostanze dopanti, servano anche alla politica per prendere atto di quanto sta accadendo ed avviare una azione mirata e capillare sulle politiche per lo sport coinvolgendo persone competenti e impegnando sullo sport energie, tempo e risorse nella consapevolezza, finora completamente mancata, dell’importanza di questo settore per una crescita sana e un corretto sviluppo delle nuove generazioni”.