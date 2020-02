Pillon “commessi errori che hanno pregiudicato la gara. Ripartiamo da Venezia”

Il tecnico del Cosenza in sala stampa “non abbiamo fatto bene e facciamo mea culpa. Quando commetti quegli errori e concedi occasione ad una squadra come il Frosinone poi diventa difficile recuperare. Queste due partite mi sono servite comunque per capire tante cose”

COSENZA – Il quinto successo consecutivo del Frosinone coincide invece con il quinto ko casalingo del Cosenza che regala praticamente un tempo agli ospiti bravi anche a sfruttare due marchiani errori di Kanoute e Lazaar. Bepi Pillon arriva in sala stampa in netto ritardo, dopo essere rimasto probabilmente negli spogliatoio per un faccia a faccia con la squadra. Non si può che partire dal primo tempo e dai due errori che hanno spianato la strada agli ospiti “ho voluto mettere in campo la sqaudra di Livorno ma non abbiamo fatto bene e facciamo mea culpa. A Livorno era andato tutto bene, sarei stato un folle a cambiare il sistema di gioco. però è chiaro che quando commetti quegli errori e concedi occasione ad una squadra come il Frosinone poi diventa difficile recuperare. Nella ripresa abbiamo fatto meglio andando anche alla conclusione diverse volte, ma la gara è stata condizionata sicuramente dal primo tempo. Quando commetti quegli errori e subentra la paura poi diventa difficile recuperare anche a livello psicologico. Abbiamo avuto 5 minuti in cui siamo andati in bambola totale. Noi però non dobbiamo mollare, abbiamo ancora partite davanti da affrontare, la squadra anche al termine di questa serata difficile ha delle potenzialità per venire fuori da questa situazione”