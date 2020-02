Anche il Frosinone passa al Marulla. Per il Cosenza un brutto passo indietro

Gara decisa nel primo tempo con le reti di Dionisi e Novakovich che sfruttano due clamorosi errori del Cosenza che solo nella ripresa prova a riaprire il match con Bruccini che trova sulla sua strada un Bardi in serata. Sconfitta che cancella quando buono fatto a Livorno

COSENZA – Il Marulla diventa terra di conquista anche per il Frosinone che incamera il quinto successo consecutivo approfittando del primo tempo disastroso del Cosenza che fa riaffiorare antiche paure e cali mentali preoccupanti. I ciociari, quadrati e ben messi in in campo, capitalizzano al massimo gli errori di Lazaar e Kanoute passando in vantaggio con Dionisi prima, letale la sua zampata, e Novakovich poi, in rete al termine di una veloce ripartenza ripartenza, siglando nel giro di appena cinque minuti due goal pesantissimi che annichiliscono le velleità dei rossoblu che solo nel secondo tempo, con l’uscita di Pierini per Schiavi e il passaggio al centrocampo a 5 riescono a rendersi pericolosi con tre conclusioni di Bruccini che trova sulla sua strada un Bardi in serata di grazia. Troppo poco per una squadra tornata agli antichi mali, che la gara di Livorno aveva solo nascosto.

Uno/due Frosinone, il Cosenza affonda

Rispetto al vittorioso match di Livorno una sola novità nell’undici di Pillon, che conferma il 4 3 3. Lazaar dal primo minuto al posto dello squalificato D’Orazio. Casasola è l’altro esterno con Capela e Idda centrali. In mezzo al campo Sciaudone, Bruccini e Kanoute. In avanti il tridente formato da Carretta, Pierini e Asencio. Primi minuti con ritmi blandi e leggera superiorità del Cosenza. Ma il primo della gara è di marca ospite e arriva al minuto 8 con una bella conclusione di Dionisi dalla distanza che si perde sul fondo. La replica del Cosenza è nel colpo di testa di Carretta su preciso cross di Lazaar. Al 13′ diagonale velenoso di Rohden che sfiora il palo. Passa un solo minuto e il Frosinone sblocca la gara con la zampata di Dionisi che si avventa su un assist di Novakovich dalla destra, anticipa Capela e buca Perina. Il goal ha l’effetto tremendo di paralizzare il Cosenza che al 19′ becca anche il raddoppio facendosi cogliere d’infilata da una ripartenza del Frosinone: Rohden avanza e serve un assist facile facile a Novakovich appostato sul primo palo che scaraventa in rete. Cala il gelo sul Marulla, cala il gelo sulla squadra rossoblu che perde completamente la bussola non riuscendo praticamente mai a costruire un’azione goal degna di nota nei restati 25 minuti. Reparti sfilacciati, centrocampo molle (Kanoute irriconoscibile) e attacco non pervenuto.

Bruccini tre volte ma super Bardi dice no

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Schiavi al posto si Pierini con il Cosenza che si sistema con il 3 5 2. Mossa che sembra giovare alla manovra del Cosenza che per lo meno ci prova con più convinzione. Il più pericoloso di tutti è Bruccini che al 52′ spara fuori di poco un destro dal volo dal limite. Al 55′ incorna di testa un angolo di Lazaar ma sulla sua strada trova la grande respinta di Bardi che con un mezzo miracolo riesce a deviare. È forse il momento migliore del Cosenza che al 58′ va ancora alla conclusione con un sinistro di Casasola dai 30 metri che il solito Bardi disinnesca in tuffo. Entra Baez per Casasola ma è ancora Bruccini a sfiorare il goal con un missile su punizione che trova ancora una volta la miracolosa respinta del solito Bardi. È l’ultima occasione di un match che lentamente si spegne e termina con i fischi del Marulla e un Cosenza ritornato prigioniero delle proprie paure.

COSENZA CALCIO (4-3-3): Perina, Casasola (69′ Baez), Idda, Capela, Lazaar, Bruccini, Kanoute (85′ Machach), Sciaudone, Carretta, Asencio, Pierini (46′ Schiavi)

Panchna: Quintiero, Saracco, Corsi, Broh, Baholouli, Schiavi, Machach, Monaco, Sueva, Bittante, Prezioso, Baez

Allenatore: Giuseppe Pillon

FROSINONE CALCIO (3-5-2): Bardi, Brighenti, Ariaudo, Capuano, Salvi, Rohden, Maiello, Haas (79′ Vitale), D’Elia, Novakovich, Dionisi (92′ Citro)

Panchina: Iacabucci, Vilardi, Zampano, Citro, Beghetto, Trubuzzi, Vitale, Szyminski, Kajnc, Luciani

Allenatore: Alessandro Nesta

Arbitro: Signor Riccardo Ros di Pordenone

Assistenti: Signori Manuel Robilotta di Sala Consilina e Alessio Saccenti di Modena

IV Uomo: Signor Mario Cascone di Nocera Inferiore

Ammoniti: Hass (F), Kanoute (C), Bruccini (C), Maiello (F), Salvi (F), Schiavi (C)

Espulsi:

Angoli: 5-1

Recupero: 0 p.t. –

Note: Serata fresca e umida a Cosenza con una temperatura di circa 8 gradi. Terreno del Marulla in perfette condizioni. Presenti 5.669 spettatori (3.889 paganti + 1.739 abbonati) per un incasso di 58.811 €. Nel settore ospiti 61 tifosi del Frosinone.

Foto Donato