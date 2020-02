Con un laconico comunicato la società ufficializza l’esonero del tecnico toscano a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni

COSENZA – Il Cosenza Calcio ha ufficializzato, con un comunicato, l‘esonero del tecnico Piero Braglia avvenuto nel pomeriggio di oggi. “La Società Cosenza Calcio – si legge nella nota – comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Piero Braglia. Al tecnico protagonista della promozione in Serie B, che ha collezionato 107 panchine in rossoblu, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi anni”. Nel frattempo il vice Roberto Occhiuzzi ha diretto oggi pomeriggio la seduta di allenamento. Cosa che avverrà anche domani, in attesa che venga scelto il sostituto di Braglia.

Nel frattempo si susseguono, sopratutto sui social, i messaggi di saluto al tecnico di Grosseto “Guarascio e Trinchera ti hanno messo nelle condizioni di arrivare a questo punto – scrive il Gruppo anni 80 – e la tua unica colpa è stata quella di accettare questa situazione, un grande abbraccio e non preoccuparti perché noi sappiamo a chi portare stima eterna, Grazie per tutto Mister Braglia“.