Il cosentino Gabry driver premiato nel Campionato Italiano Velocità Montagna

MONZA – Si terrà sabato 8 febbraio, presso l’autodromo nazionale di Monza Eni Circuit,la premiazione dei campioni del campionato italiano velocità montagna. A salire sul gradino più alto del podio sarà il plurititolato campione cosentino che per il terzo anno consecutivo si aggiudica la coppa di classe E2 silhouette 1600 nel Campionato Italiano Velocità Montagna e addirittura l’assoluto di gruppo E2 silhouette nel Trofeo Italiano Velocità in Montagna.Un risultato ancora una volta eccellente che va ad incrementare ulteriormente l’immenso palmares del talento cosentino, dopo una stagione ad altissimi livelli che ha visto il campione calabrese destreggiarsi tra i circuiti in montagna di tutta Italia, è arrivata l’ora di riscuotere la gloria che merita un’annata sportiva da incorniciare, vedendolo trionfare sia nel campionato che nel trofeo. Dopo la tappa di Monza Gabry verrà insignito ancora nella cerimonia dei volanti d’oro, nella premiazione Aci campionati Siciliani e infine anche nella sua terra, dalla scuderia Kronoracing, nella consueta cerimonia annuale di premiazione. Sarà quest’ultima, per il driver, occasione per salutare e ringraziare amici sostenitori e sponsor e annunciare i programmi futuri.