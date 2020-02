SerieA8 Cosenza, Parma di nuovo solo al comando. In A2 sorpasso Roma sul Perugia

È sempre corsa a due in serie A1 con il Parma che batte la Fiorentina e allunga sul Bologna fermato sul pari dal Cagliari. In A2 passo falso del Perugia, battuto dal Genoa. Ne approfitta la Roma che batte il Frosinone e balza in testa alla classifica

.

COSENZA – Conclusa la 13′ giornata del campionato di SerieA8. Giornata aperta da Torino e Palermo, che danno vita ad un incontro scoppiettante, ricco di reti e cartellini. Alla fine la spuntano i granata che vincono 4-3 grazie alle reti di Rizzuti (2), Nigro e Biasi, per i rosanero timbrano il cartellino Provenzano, Perrotta e Muraca. Migliori in campo: Perrotta per la Palermo e Rizzuti per il Torino. Prova d’orgoglio del Cagliari, uscito rinnovato dal mercato invernale. I sardi fermano sul pari il Bologna e fanno un regalo al Parma. Rete del vantaggio sardo di Lavitola, alla quale risponde il goal di Armieri per l’1-1 finale. Migliori in campo: Lavitola per il Cagliari e Armieri per il Bologna. Finisce in parità anche l’incontro tra Milan e Sassuolo ma in questo caso le reti, così come le emozioni, sono decisamente più numerose. Per i rossoneri vanno a segno Mirabelli, Martire e Fuoco mentre per il Sassuolo in goal Rossi, Magnelli e Mazzotta per il 3-3 finale. Nonostante il pari, grazie ai risultati degli altri incontri, entrambe le squadre restano agganciate alla corsa per il terzo posto. Migliori in campo: Faita per il Milan e Rossi per il Sassuolo.

Grazie alle reti di Micieli e Scalercio, il Parma riesce a battere 2-1 la Fiorentina e conquista in un sol colpo vittoria e vetta in classifica. Ma i gialloblu hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di un avversario tenace e compatto. Migliori in campo: Faita per il Milan e Rossi per il Sassuolo. Migliori in campo: Mirabelli per il Parma e Lo Gullo per la Fiorentina. Le grandi decadute di questo campionato, Napoli e Lazio, si spartiscono la posta pareggiando 3-3 dopo sessanta minuti vibranti e giocati ad alta intensità. Protagonisti dell’incontro sono stati sicuramente i bomber Esposito (NAP) e Manna Gi. (LAZ) autori entrambi di un doppietta, completano il tabellino Guzzo per i partenopei e Spinelli per la Lazio. Migliori in campo: Leonetti per il Napoli e Manna per la Lazio. Chiude la giornata il Verona che prosegue nella scia di risultati utili battendo 3-1 il fanalino di coda Crotone, grazie alle reti di Germino, Granata e Pagliaro, la rete dei calabresi è firmata da Scarcelli. Con questi tre punti i gialloblù si avvicinano alle squadre davanti iniziando ad ambire ad un posto nei play off. Migliori in campo: Ferraro per il Crotone e Granata per il Verona.

Serie A2

Se nella prima lega la corsa al titolo sembra circoscritta a due squadre, in A2 la corsa è apertissima con Roma, Perugia e Pescara racchiuse in tre punti e Atalanta e Genoa poco distanti. Proprio il Genoa ha battuto 3-2 la (ex) capolista Perugia, apparsa meno brillante del solito. I rossoblù guidati da Colasuonno e sfruttando due sfortunate autoreti riescono ad avere la meglio degli avversari, inutili le reti di Amato e Bilotti. Migliori in campo: Amato per il Perugia e Colasuonno per il Genoa. L’Atalanta batte con un tennistico 6-2 il Brescia, protagonista del match è stato bomber Lo Feudo, autore di una tripletta, mentre le altre reti nerazzure portano la firma di Crescibene, Cordò ed un’autorete. Per le rondinelle è andato a segno due volte Novello. Migliori in campo: Novello per la Brescia e Crescibene per L’Atalanta.

La Roma non si lascia scappare l’occasione di sorpasso e batte, seppur di misura (2-1), un ottimo Frosinone. Le reti giallorosse portano la firma di Gioia e Magnelli, mentre per gli ospiti va a segno Bria. Migliori in campo: Gioia per La Roma e Bria per il Frosinone. Con un secco 4 a 0 la Sampdoria infligge una sonora sconfitta all’Inter con Salimonti principale protagonista, autore di una doppietta. Le altre reti blucerchiate portano la firma di Ciatti e Bruno. Migliori in campo: Pellegrino per l’Inter e Maffei per la Sampdoria.

Vittoria al cardiopalma quella che il Pescara ha conquistato ai danni della Spal, il risultato finale di 4-3 racconta di un incontro acceso e combattuto che gli abbruzzesi conquistano mettendo in campo maggiore cattiveria agonistica e grazie alla quale possono ambire alla promozione diretta in A1. Il tabellino marcatori è firmato da Cristelli e Cipparrone (2) per i padroni di casa, Donato, Leonetti, Falsetta e Loria per il Pescara. Migliori in campo: Pagnotta per la Spal e Falsetta per il Pescara. L’unico pareggio di giornata è quello che chiude la giornata, tra Entella e Venezia, terminato 2-2. Per i padroni di casa vanno a segno Azzato e Giunta mentre per gli ospiti, ultimi in classifica, segnano Sola e Policicchio. Migliori in campo: Azzato per l’Entella e Calfa per il Venezia.