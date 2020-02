Cosenza, contro il Benevento sconti per Curve e Tribuna B. Scuole calcio gratis

In un momento assai difficile per il Cosenza la società chiama a raccolta i tifosi in vista del match contro la capolista Benevento in programma domenica sera riducendo i prezzi di Curve e Tribuna B. Scuole calcio gratis in curva Nord Catena

.

COSENZA – L’unica cosa che di sicuro non è mai mancato in queste ultime di stagioni al Cosenza è l’affetto e il supporto della tifoseria rossoblu. In casa, ma sopratutto in trasferta, il popolo rossoblu ha fatto registrare numeri assolutamente di rilievo, nonostante la situazione difficile, la classifica disastrosa e una serie di risultati pesanti, compreso quello di ieri contro il Pescara. In vista della gara di domenica sera contro la capolista Benevento, la società chiede di unire ancor di più le forze e riempire gli spalti del Marulla anche applicando alcuni sconti ai settori più popolari (Curva bergamini e Catena e Tribuna B) e invitando le scuole calcio.

Questo il comunicato della società del presidente Guarascio “la Società Cosenza Calcio comunica che è attiva dalle ore 16:00 di oggi, martedì 4 febbraio 2020, la prevendita per la gara Cosenza – Benevento, valida per la ventitreesima giornata del Campionato Serie BKT 2019/2020, in programma allo Stadio San Vito – “Gigi Marulla” alle ore 21:00 di domenica 9 febbraio 2020. Per la gara in oggetto è stata promossa un’iniziativa rivolta a tutte le scuole calcio della regione, che potranno aderire consentendo ai propri iscritti di età inferiore ai 16 anni di accedere gratuitamente al settore Curva Nord Massimo Catena. Le scuole calcio dovranno inviare il modulo in formato excel (CLICCA QUI PER IL MODULO) presente in allegato compilato in ogni spazio, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, provincia di nascita, provincia di residenza e genere dello studente/atleta e i medesimi dati per un accompagnatore, che deve essere indicato per ogni dieci minori presenti nell’elenco, e di un delegato al ritiro dei tagliandi di ingresso. Il modulo dovrà essere inoltrato entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 7 febbraio all’indirizzo [email protected], le richieste prevenute successivamente non potranno essere prese in considerazione.

Verrà inoltre applicata una scontistica sul prezzo dei tagliandi dei settori di Curva Sud “Bergamini” e Curva Nord “Catena” (10 €) e di Tribuna B (12€). Si ribadisce che l’acquisto del tagliando e l’ingresso allo Stadio sono consentiti esclusivamente previa esibizione di un documento di identità valido (non sono utili le patenti prive di indicazione della residenza). Di seguito gli orari d’apertura degli Store, gli indirizzi dei punti vendita esterni e il costo dei tagliandi per settore. Ricordiamo, inoltre, che i tagliandi possono essere acquistati anche tramite il circuito online www.vivaticket.it.