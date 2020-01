Cosenza, dalla Samp ecco il giovane centrocampista Balhouli. Greco ceduto al Perugia

Il franco-algerino, classe 2000, arriva in rossoblu in prestito dopo aver giocato la prima parte nelle primavera blucerchiata e aver messo a segno 2 reti. Leandro Greco ceduto a titolo definitivo al Perugia

COSENZA – Altro rinforzo per il centrocampo del Cosenza che aggiunge al suo organico un giovane che arriva dalla Sampdoria. In prestito fino a giugno Mohamed Rayane Balhouli, uno dei migliori elementi della Primavera. Autore nella scorsa stagione di 7 reti e 5 assist, il franco-algerino è cresciuto nel Lione ed è fratello d’arte di Farès che gioca nel Lille. Questo il comunicato della società rossoblu “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mohamed Rayane Balhouli, proveniente dalla Società Unione Calcio Sampdoria. Il centrocampista, nato a Lione (Francia) il 17 febbraio 2000, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2020. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lione e nel corso di questa stagione ha disputato 10 partite con la selezione Primavera dei blucerchiati andando a bersaglio in 2 occasioni. Da oggi è un nuovo calciatore rossoblu!”

Per un centrocampista che arriva uno che saluta e se ne va. Si tratta di Leandro Greco, che vestirà fino a fine stagione la maglia del Perugia. L’ex Foggia, che non ha mai convinto nelle sue 9 apparizioni in maglia rossoblu, è stato ceduto a titolo definitivo ai grifoni. Questo il comunicato della società ” La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione, a titolo definitivo, delle prestazioni del calciatore Leandro Greco alla Società A.C. Perugia Calcio. Il centrocampista, nato a Roma il 19 luglio 1986, ha vestito il rossoblu a partire da agosto 2019, collezionando 9 presenze. La Società intende ringraziare il giocatore per la professionalità dimostrata e l’impegno profuso nel corso della pur breve avventura a Cosenza e augura al calciatore le migliori fortune, umane e professionali.