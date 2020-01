SerieA8 Cosenza, il Bologna aggancia il Parma in testa. In A2, pari del Perugia

Conclusa la sosta riparte il campionato con la prima giornata del girone di ritorno. Il Bologna batte il Milan e grazie al passo falso del Parma sconfitto dal Verona, ritrova la vetta insieme ai ducali. In A2 la capolista Perugia pareggia contro il Frosinone. Ne approfitta la Roma che si porta ad un solo punto dagli avversari

.

COSENZA – La 12′ giornata si apre con l’incontro tra Lazio e Torino. Finisce in parità al termine di sessanta minuti tiratissimi: 3-3 il risultato finale con Costabile (LAZ) e Rizzuti (TOR) sugli scudi, autori entrambi di una doppietta. Migliori in campo: Costabile per la Lazio e Spadafora per il Torino. Il Palermo batte 2 a 1 in rimonta Cagliari grazie alle reti di Mancuso e Perrotta dopo che il primo si era concluso con il Cagliari in vantaggio grazie alla rete di Fiorita. Migliori in campo: Perrotta per il Palermo e Chianelli per il Cagliari. Il Bologna torna in vetta alla classifica grazie alla sudatissima vittoria conquistata ai danni del Milan. Incontro equilibrato ed incero fino alla fine. Al 29’ bomber Maione segna la rete del vantaggio, con Bozzo che nel recupero realizza il 4-2 conclusivo. Migliori in campo: Maione per il Bologna e Petrasso per il Milan.

Con due reti per tempo il Sassuolo liquida la pratica Crotone. I rossoblù hanno il merito di tenere testa agli avversari e mantenere vivo l’incontro per due terzi di gara che si chiude solo nel finale con i neroverdi che conquistato i tre punti importanti. Migliori in campo: Rossi per il Sassuolo e Plastina per il Crotone.

La capolista Parma si lascia sorprendere da uno straripante Verona ed esce sconfitto al termine di un bellissimo incontro deciso nei minuti finali. Avvio super per gli scaligeri che si portano sul doppio vantaggio dopo solo cinque minuti. I ducali accorciano sul finire del primo tempo grazie ad una doppietta di Micieli capovolgono il risultato a metà ripresa. La reazione dei padroni di casa è immediata: pareggio dopo soli due minuti con Manfredi che realizza anche la rete della vittoria per il 4-3 finale. Migliori in campo: Micieli per il Parma e Russo per il Verona.

La giornata si è conclusa con l’incontro tra Fiorentina e Napoli che si spartiscono la posta pareggiando 2-2 grazie alle reti di Perri e Nigro per la viola e Donato e Leonetti per il Napoli. Come sempre il pari lascia scontente entrambe le compagini che non migliorano la propria classifica. In particolare il Napoli non si avvicina alle squadre che la precedono. Migliori in campo: Lo Gullo per la Fiorentina e Leonetti per il Napoli.

Serie A2

La prima di ritorno in seconda lega coincide con la prima partita non disputata di questo campionato. Causa indisponibilità del Venezia, alla Roma viene assegnata la vittoria a tavolino per 3-0. Il Perugia, forse sentendo la pressione dei giallorossi, temporaneamente a pari punti, non riesce ad andare oltre il pari contro il Frosinone, ed interrompe una striscia di cinque vittorie consecutive: 2-2 il risultato finale con reti di Zuccarelli M. e Filato per il Frosinone, Marzocchi e Morelli per il Perugia. Migliori in campo: Bria per il Frosinone e Bilotta per il Perugia.

Dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria la Samp. Avversario di turno la Virtus Entella, che perde l’opportunità del sorpasso proprio nei confronti dei blucerchiati. Il risultato finale di 3-1, matura nei minuti finali: tra il 20’ ed il 25’ Ciatti segna una splendida doppietta che regala i tre punti ai suoi, fino a quel momento il risultato era in parità ed il match equilibrato. Migliori in campo: Barletta per la Samp e Greco per la Virtus Entella.

Il Pescara batte nettamente il Brescia con un rotondo 3-1. Le rondinelle si vedono solo nella ripresa andando in goal a risultato acquisito. Migliori in campo: Loria per il Pescara e Costanzo per il Brescia.

Analogo risultato quello maturato nel match tra Atalanta e Inter. Gli orobici ambiscono al terzo posto e, dopo una fase di equilibrio segnano due reti allo scadere della prima frazione (Grisolia e Occhiuto). Nel secondo tempo gli ospiti accorciano le distanze al 21’ grazie ad un’autorete ma sono i padroni di casa a chiudere l’incontro allo scadere. Migliori in campo: Crescibene per l’Atalanta e Cito per l’Inter. Incontro tirato e dalle poche emozioni quello andato in scena tra Genoa e Spal, i rossoblu conquistano i tre punti vincendo 2-1 e capitalizzando le occasioni create tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo tempo, andando a in rete con Marsicano e Mazzei, mentre gli Spallini, dopo una veemente reazione che ha portato alla rete di Cristelli, si spengono non riuscendo ad agguantare il pari . Migliori in campo: Gaudio per il Genoa e Fera per la Spal.