Kobe Bryant: la Viola Reggio Calabria chiede l’intitolazione di una strada

La richiesta è stata presentata al sindaco Giuseppe Falcomatà affinchè “l’eredità ‘nostro’campione non vada perduta”

REGGIO CALABRIA – La Pallacanestro Viola di Reggio Calabria ha chiesto al sindaco della città Giuseppe Falcomatà l’intitolazione di una via o di una piazza a Kobe Bryant, il cestista morto con la figlia Gianna e altre 7 persone in un incidente di volo, in elicottero, a Calabasas, zona a nord-ovest di Los Angeles. Bryant infatti, a fine anni Ottanta, ha vissuto nella città dello Stretto assieme al padre Joe che militava proprio nella Viola basket.

“Siamo ancora completamente scioccati – affermano i dirigenti della società di basket reggina – dalla notizia della morte di Kobe. Tuttavia il lutto deve cominciare a lasciare spazio all’azione, perché l’eredità del ‘nostro’ campione non vada perduta nella nostra città. È per questo che chiediamo ufficialmente al sindaco e al presidente della commissione toponomastica comunale, Giuseppe Cantarella, che una via o una piazza della nostra città sia intitolata a Kobe Bryant”.

La richiesta è motivata dal fatto che “Reggio è parte di questa grande storia, perché l’eredità non vada perduta. Sappiamo bene che la legge impone dei limiti ma crediamo che in un caso così importante essi possano e debbano essere superati”. Nel periodo calabrese Kobe, che aveva meno di dieci anni, era diventato la mascotte della società reggina.