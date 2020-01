Braglia amaro “A Crotone si sono lamentati dell’arbitro da inizio settimana”

Il tecnico del Cosenza “non posso dire nulla ai ragazzi che hanno dato tutto in campo. Il goal? Lo avete visto tutti. Ho come la sensazione che quest’anno stiamo sulle scatole a tutti”

COSENZA – È un Braglia più scuro della notte quello che si presenta in sala stampa. Domande che non possono che partire dall’episodio del goal non assegnato a Sciaudone “ho solo visto questa settimana un lamentarsi continuo del Crotone per la scelta dell’arbitro e alla fine tutto questo parlare ha portato a una conclusione che lascia l’amaro in bocca per come è finita una gara giocata dai miei ragazzi alla grande. Hanno messo in campo una grandissima prestazione che ci lascia l’amaro in bocca. Mi dispiace tantissimo perchè abbiamo peccato solo nel primo quarto d’ora. Ci manca un gol netto, come era gol quello non concesso all’Empoli e spero che venga data la stessa eco di quell’episodio. Parlare troppo di arbitri non ci interessa ma sembra che siamo sulle scatole a tutti. Non mi voglio lamentare ma anche a Castellammare hanno dato un rigore al 95′ che ci ha solo penalizzato. Il rammarico è tanto per il risultato finale ma da uomini dobbiamo reagire e rialzarsi sin da subito a cominciare da sabato. Venivamo da una sosta lunga da alcuni infortuni ma nonostante tutto credo che ai ragazzi non gli si possa rimproverare nulla”