Rende senza allenatore. Gaurdia si dimette e Tricarico viene sollevato dall’incarico

RENDE – Il Rende è nuovamente alla ricerca di un allenatore anzi, sarebbe il caso di dire dell’intero staff tecnico. Dopo l’esonero di Andreoli il 26 settembre e il periodo di circa 4 mesi dello strano duo Guardia/Tricarico, dopo la sconfitta di Terni arriva una nuova rivoluzione con le dimissioni di Guardia, accettate e ufficializzate questo pomeriggio dalla società, che nel contempo ha sollevato dall’incarico il secondo Andrea Tricarico e con lui il preparatore atletico, quello dei portieri e il collaboratore tecnico Vilardi. Il nome caldo che circola in queste ore è quello di Dionigi che, se accetterà, avrà il difficilissimo compito di provare a portare alla salvezza la squadra.

Questo il comunicato della società “il Rende Calcio comunica che in data odierna sono state accettate le dimissioni del tecnico della prima squadra Raffaele Guardia. Contestualmente sono stati sollevati dall’incarico l’allenatore in seconda Andrea Tricarico, il preparatore atletico Armando Fucci, il preparatore dei portieri Daniele Lanza e il collaboratore tecnico Argentino Vilardi. La società nel ringraziarli per il lavoro svolto augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera. Il nome del nuovo responsabile della prima squadra e del suo staff saranno comunicati nelle prossime ore”.