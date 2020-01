Alla Morrone gli applausi. I tre punti alla capolista San Luca che vince in rimonta

Il San Luca si conferma capolista battendo una buona Morrone che sblocca il match con il gran goal di Cardamone. La rimonta dei reggini è firmata da Catania e Romero. Inutile l’assalto finale degli amaranto fermati anche dal palo

.

COSENZA – Vince 2-1 il San Luca in un match deciso dalle marcature del primo tempo. La capolista supera di misura la Morrone, in rimonta, e resta in vetta alla classifica. Per i granata, invece, poco mordente specialmente una volta andati sotto. Il gran gol di Cardamone lasciava presagire ad un pomeriggio diverso, invece, Catania e Romero hanno firmato un blitz importantissimo nell’economia del campionato. Stranges deve convivere con i soliti problemi di natura fisica e sceglie di schierare cinque calciatori under. In porta tocca a Risoli, mentre la mediana è composta interamente da millennial: ai lati del momentaneo autore del vantaggio ci sono Misuri e Nicoletti. Davanti agisce Leta da trequartista alle spalle di Azzinnaro e Ferraro. De Angelis sistema i suoi con il 4-3-3.

MORRONE, PARTENZA OK

La Morrone scende in campo concentrata e frizzante. Alza il baricentro e sorprende i giallorossi per la tenacia con cui occupa la metà campo avversaria. Bacilieri svetta più alto di tutti e stacca imperiosamente, solo il piede di un difensore appostato sulla linea gli nega la gloria personale. L’1-0, però, arriva qualche istante dopo con Cardamone. Il suo destro a giro da 25 metri si infila nel sette strappando gli applausi del numeroso pubblico presente. Lo schiaffo scuote Lazzarini e soci che al 23’ si presentano indisturbati davanti a Risoli. Il pipelet granata ipnotizza Catania e blocca la sfera.

SAN LUCA CON FORZA

Il monologo degli ospiti era già iniziato da qualche minuto e trova sbocco nel pari intorno alla mezzora. Prima Carbone con un lob chiama ad un secondo intervento prodigioso il numero uno della Morrone, poi Catania di testa spizzica in maniera velenosa un corner ben battuto e realizza l’1-1. Con in mano il centrocampo il San Luca non si accontenta e segna ancora a qualche giro d’orologio dal break. E’ Romero a disegnare una traiettoria beffarda e a gonfiare la rete.

PALO DI FERRARO

Stranges lascia negli spogliatoi Nicoletti e inserisce Mazzei, De Angelis guida invece una formazione più attenta. L’occasione per rimettere in sesto la partita capita a Ferraro, ma è il palo a dirgli di no. I padroni di casa per il resto della ripresa provano inutilmente a trovare dei varchi, ma il San Luca non solo si difende bene, ma riparte pericolosamente. Lezzerini calcia fuori al 24’ e in zona Cesarini perde un altro duello con Risoli, bravissimo a stoppare anche Mammoliti in pieno recupero. Al triplice fischio finale si fa festa solo nel settore ospiti.

——————————————————————————————-

MARCATORI: 8’ pt Cardamone (M), 30’ pt Catania (SL), 42’ pt Romero (SL)

MORRONE (4-3-1-2): Risoli; Novello, Bacilieri, De Luca, D’Acri; Misuri,Cardamone (19’ st Trombino), Nicoletti (1’ st Mazzei); Leta; Azzinnaro, Ferraro

Panchina: Bance, Granata, Barbieri, Pansera, Bruno, Casella, Colosimo

Allenatore: Stranges

SAN LUCA (4-3-3): Callejo; Lomartire, Maviglia, Dascoli, Arcuri; Martino (25’ st Grillo), Carbone (43’ st Pitto), Siano; Romero, Catania (39’ st Mammoliti), Lazzarini

Panchina: Caputo, Murdaca, Bruzzaniti, Giorgi, Pelle, Criaco

Allenatore: De Angelis

Arbitro: Signor Gallorini di Arezzo

Ammoniti: D’Acri (M), Azzinnaro (M), Lomartire (SL), De Luca (M), Lazzarini (SL)

Espulsi:



Angoli: 6-5 per il San Luca

Recupero: 1’ pt – 6’ st

NOTE: Spettatori circa 400 con folta rappresentanza ospite. Prima della partita l’amministrazione comunale di San Luca ha consegnato una targa alla dirigenza della Morrone in segno di amicizia e rispetto.