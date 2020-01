Ternana sul velluto, Rende a bocca asciutta. Biancorossi sconfitti 3 a 1

Gara mai in discussione per le Fere che vincono 3 a 1 e conservano il secondo posto insieme al Bari a nove punti dalla capolista Reggina. Match deciso dalle reti di Vantaggiato e Partipilo nel primo tempo e dalla punizione di Mammarella nella ripresa. Di Vitofrancesco su rigore il goal dei biancorossi

.

TERNI – Niente da fare per il Rende che torna a mani vuote dalla difficile trasferta in Umbria dove la Ternana vince e si conferma al secondo posto in classifica alle spalle della Reggina vittoriosa a Bisceglie all’ultimo respiro. Gara mai in discussione quella del Liberati, messa in cassaforte dagli umbri nel giro di 4 minuti, dal 14′ al 18‘. La gara la sblocca il goal di Vantaggiato che servito da Marilungo, batte Savelloni con un preciso diagonale. Passano appena 4 minuti e Partipilo trova il raddoppio insaccando nell’angolo lontano, al termine di una bella azione personale. Il Rende accusa il colpo e sulla conclusione a giro di Marilungo rischia di capitolare per la terza volta. Intorno alla mezz’ora la prima conclusione in porta dei biancorossi con un tiro al volo di Fornito da dentro l’area di rigore che chiama Iannarilli alla parata in angolo. Rende che costruisce un’altra buona occasione in chiusura di tempo con il colpo di testa di Collocolo che spedisce fuori a pochi passi dalla porta un preciso cross di Morselli.

In apertura di secondo tempo la Ternana torna spingere con veemenza per chiudere la gara. Parodi di piatto sinistro manda fuori da ottima posizione ma al 53 il goal del 3 a 0 arriva con la precisa punizione di Mammarella che fa secco Savelloni prima del 3 a 1 finale messo a segno da Vitofracensco su calcio di rigore fischiato per un fallo su Giannotti. Le ultime occasione del match sono dei padroni di casa con la conclusione fuori di Partipilo e il palo colpito dal neo entrato Torromino.

—————————————————————————————–

Marcatori: Vantaggiato 13’ (T), Partipilio 17’ (T), Mammarella 55’ (T), Vitofrancesco 55’ (R)

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi (87’ Proietti), Diakitè, Bergamelli, Mammarella; Damian (69’ Defendi), Palumbo, Salzano; Partipilo (74’ Furlan); Vantaggiato (74’ Ferrante), Marilungo (68’ Torromino)

Panchina: Tozzo, Marcone, Celli, Furlan, Proietti, Ferrante, Russo, Suagher, Torromino, Sini, Defendi, Nesta.

Allenatore: Fabio Gallo

RENDE(4-3-3): Savelloni; Vitofrancesco, Nossa (61’ Godano), Bruno, Origlio; Collocolo (84’ Ndiaye), Murati, Fornito (75’ Cipolla); Morselli, Rossini, Giannotti (61’ Ampollini).

Panchina: Palermo, Borsellini, Ampollini, Cipolla, Libertazzi, Godano, Germinio, Blaze, Ndiaye, Coly.

Allenatore: Andrea Tricarico

Arbitro: Signor Paolo Bitonti di Bologna

Assistenti: Signor Simone Teodori di Fermo e Signor Giacomo Pompei Poentini di Pesaro

Ammoniti: Partipilo (T), Bruno (R)

Espulsi:

Angoli: 4-1

Recupero: 1′ p.t. – 3′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato a Terni con una temperatura di 16 gradi. Terreno del Liberati in buone condizioni. Presenti 5.514 spettatori (246 paganti) con 3 tifosi del Rende sistemati nel settore ospiti.