Sette le reti realizzate nell’amichevole disputata dai rossoblu contro l’Amantea e tutte arrivate nel secondo tempo. Mercato fatta per l’arrivo del centrocampista Omeonga dal Genoa, si lavora alla chiusura anche del prestito del forte terzino destro della Lazio Thiago Casasola

COSENZA – Doppio impegno oggi per il Cosenza, che in mattinata hanno sostenuto una seduta di allenamento e nel primo pomeriggio si è spostato ad Amantea per disputare un test congiunto con la compagine locale. Sette le reti realizzate dai rossoblu a segno nel secondo tempo con la tripletta di Kirilov , D’Orazio due volte, Rivière e Greco su calcio di rigore. Domani mattina altra seduta, poi amichevole con il Corigliano alle ore 15:00 al San Vito – “Gigi Marulla”. A proposito del giovane Rafail Parlikov, il Cosenza ha comunicato di aver completato l’iter burocratico per l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore proveniente dallo Slavia Sofia. Il difensore bulgaro, classe 2002, sarà a disposizione di mister Emanuele Ferraro per la prossima gara di campionato che il Cosenza Primavera disputerà con il Pisa.

Mercato, vicino l’arrivo di Casasola

Ma mentre la squadra lavora in vista della ripresa del campionato, che vedrà i rossoblu impegnati lunedì sera nel derby contro il Crotone al Marulla, le attenzioni dei tifosi sono tutte al calciomercato e ai movimenti del DS Trinchera per rafforzare l’organico. Praticamente concluso l’arrivo in prestito del centrocampista Stephane Omeonga dal Genoa che dopo l’esperienza nel Cercle Brugge, tornerà in Italia e ripartendo proprio dal Cosenza che aveva mostrato per primo interesse verso il centrocampista belga classe 1996. Un vero e proprio jolly di centrocampo che può giocare sia in mezzo al campo sia come esterno nel 3-4-3, nel 3-5-2 ma anche nel 4 3-3: intesa trovata sia con il calciatore che con il Genoa.

Ma il colpo più grande che Trinchera potrebbe mettere a segno è quello del terzino destro della Lazio Thiago Casasola cercato da mezza serie B. Il calciatore argentino, arrivato a Formello dopo la strepitosa stagione dello scorso anno con la Salernitana (36 presenze e 6 reti), ha trovato poco spazio nella squadra di Simone Inzaghi e sarebbe pronto per una nuova sfida al Cosenza che, come scrive il Corriere dello Sport, sarebbe vicinissimo a chiudere il prestito nonostante l’inserimento del Crotone e dell’Ascoli. I due club avrebbero raggiunto l’accordo per il trasferimento in rossoblu del difensore. Per ciò che concerne invece il reparto avanzato, per il ruolo di vice Riviere l’obiettivo è quello di Raul Asencio (sempre proprietà Genoa) attualmente a Pisa dove però ha collezionato solo 3 gettoni di presenza e partendo sempre dalla panchina.