Il Rende piazza un colpo a centrocampo. Preso Giuseppe Fornito dal Catania

Rinforzo di spessore a centrocampo per i biancorossi che prendono a titolo definitivo dal Catania Giuseppe Fornito. Contratto fino al termine della stagione con opzione per il prossimo anno

RENDE – Il Rende Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Giuseppe Fornito, classe 94, in biancorosso a titolo definitivo e proveniente dal Catania. Il calciatore ha firmato un contratto fino a giugno 2020 con opzione per la prossima stagione. Giuseppe Fornito, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Napoli, da professionista ha vestito le maglie di Pescara, Cosenza, Trapani, Messina, Paganese e Catania. Ha collezionato tra i “pro” 111 presenze e segnato 6 reti. Il giocatore già oggi è stato a disposizione dello staff tecnico per vivere in biancorosso la seconda parte della stagione.