Lotta, sofferenza e determinazione. Il Cosenza batte l’Empoli con il guizzo di Baez

Partita nervosa che i rossoblu portano a casa grazie al guizzo di Baez su assist di Rivere. Nella ripresa ospiti in 10 per il doppio giallo a Laribi e proteste veementi per un goal non convalidato a Ricci. Tre punto d’oro per i rossoblu che bissano il successo di Pisa

COSENZA – Il Cosenza ci mette cuore, determinazione e voglia di vincere e al termine di una gara palpitante, nervosa e sofferta, batte l’Empoli 1 a 0 e porta a casa tre punti importantissimi nella corsa salvezza. Davanti ad un Marulla tornato finalmente a ruggire, decisde la zampata di Baez al minuto 12′ che concretizza l’assist al bacio di Riviere dalla destra. Ma il primo tempo è nervoso spezzettato e si chiuse con 5 ammoniti e con un Empoli propositivo ma sterile in avanti. Nella ripresa il Cosenza alza il proprio baricentro per cercare di non farsi schiacciare dall’Empoli e si rende pericoloso con le conclusioni di Baez e Bruccini che non inquadrano la porta. A poco più di 10′ dal termine Laaribi si becca il doppio giallo e lascia l’Empoli in 10. Ma la minuto 82′ l’episodio che manda su tutte le furie gli ospiti: la conclusione di Ricci colpisce la traversa che risputa in campo il pallone ma che le immagini televisive confermano aver superato la linea di porta. Non così per il signor Pezzuto e sopratutto per l’assistente Cipressa che non convalidano. In pieno recupero Pierini si divora il raddoppio sparando su Brignoli, mentre l’ultima emozione è il diagonale di Vaseli che fa la barba al palo. Finsice dopo 6′ di recupero con il Marulla in festa e 3 punti d’oro per la corsa salvezza del Cosenza atteso domenica dalla sfida di fuoco contro la Juve Stabia.

Lampo di Baez. Gara nervosa e fallosa

Squadra che vince non si cambia. In campo scende la stessa formazione di Pisa, per un Cosenza rinfrancato dai 3 punti di una settimana fa e spinto da un Marulla gremito da oltre 7.000 spettatori nonostante il giorno di festa e l’orario insolito. La gara si apre un un Empoli decisamente in palla, propositivo e ben messo in campo che costringe il Cosenza nella propria metà campo. Ma dopo una decina di minuti, alla prima azione offensiva, i rossoblu sbloccano la gara. Lungo lancio per Riviere che dopo aver controllato la sfera, vede e serve in area l’accorrente Baez. L’esterno si fionda sulla sfera e al volo gonfia la rete anticipando Veseli. Il goal non cambia di una virgola l’atteggiamento degli ospiti, che continuano a mantenere il possesso palla ed aggredire in modo quasi sistematico i portatori palla rossoblu. Al 22′ Riviere, lanciato in porta da Machach, prova a spezzare il dominio dei toscani ma Nikolau è provvidenziale nella chiusura in angolo. Poco dopo la mezz’ora Broh si invola dalla trequarti e serve al limite Riviere che a giro spara in curva nord. La partita corre sul filo del nervosismo e sul finale si incattivisce. In 5 finiscono sul taccuino del signor Pezzuto che dopo aver concesso addirittura 5 minuti di recupero fischia la fine del primo tempo.

Goal fantasma di Ricci, miracolo di Perina

La ripresa si apre senza cambi. Il Cosenza alza il proprio baricentro e soprattutto prova un maggior possesso palla. Intento evidente, quello del tecnico rossoblu, di evitare le sofferenze del primo tempo e concedere meno campo agli avversari. La cosa sembra riuscire per i primi 20 minuti, poi l’Empoli ritorna a macinare gioco e prendere possesso dell metà campo dei rossoblu. Allora Braglia cambia e richiama Machch per il rientrante Pierini. In due minuti il Cosenza va alla conclusione con Baez, che manda fuori di sinistro dopo un controllo volante in area, e con il destro al volo di Bruccini che spedisce alto sulla traversa. Al 73′ grande assolo di Broh che arriva fino la limite, ma la conclusione è sbilenca. Dall’altra parte ci prova La Gumina in diagonale ma Perina è attento e blocca. Al 79′ Laribi si becca il doppio giallo e lascia i toscani in 10 uomini. Al 79’l’episodio contestato dall’Empoli. Gran conclusione di Ricci che manda il pallone a stamparsi sulla traversa. La sfera rientra in campo e viene allontanata ma il pallone ha decisamente oltrepassato la linea di porta. Il Cosenza trema anche al minuto 87′ con il colpo di testa ravvicinato di Mancuso che trova la grandissima risposta di Perina. I minuti finali sono da cardiopalma con i toscani riversati nella metà campo del Cosenza. Pierini in pieno recupero si divora il raddoppio sparando su Brignoli mentre Vaseli sfiora il palo con un diagonale velenoso. Ma è l’ultima emozione di una partita che il Cosenza porta a casa con tanta sofferenza.

COSENZA CALCIO (3-4-3): Perina, Idda, Monaco (85′ Capela), Legittimo, Corsi (77′ Bittante), Broh, Bruccini, D’Orazio, Baez, Riviere, Machach (65′ Pierini)

Panchina: Saracco, Bittante, Capela, Sciaudone, Schiavi, Greco, Trovato, Lazaar, Litteri, Pierini

Allenatore: Piero Braglia

EMPOLI FC (4-3-1-2): Brignoli, Nokolau, Veseli, Romagnoli, Mancuso, Bajrami (78′ Stulac), Fantacci, Frattesi (42′ Dezi), Lagumina, Ricci, Pirrello

Panchina: Perucchini, Provedel, Donati, Stulac, Dezi, Piscopo, Laribi, Merolo, Cannavo, Matteucci

Allenatore: Roberto Muzzi

Arbitro: Signor Ivano Pezzuto di Lecce

Assistenti: Signor Manuel Robilotta di Sala Consilina e signor Alessandro Cipressa di Lecce

IV Uomo: Signor Giovanni Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: Bruccini (C), Ricci (E), Baez (C), D’Orazio (C), Bajrami (E), Laribi (E)

Espulsi: Laribi (E)

Angoli: 3-5

Recupero:

Note: Giornata di sole a Cosenza con una temperatura di 14 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni. Presenti 8.044 spettatori ( 6.231 paganti + 1739 abbuonati) per un incasso di 71.620 €. Nel settore ospiti 76 tifosi dell’Empoli.