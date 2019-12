VIDEO – “Esiste una sola razza”, gli auguri di Natale dell’AC Morrone per dire ‘no’ al razzismo

“Siamo lo stesso sangue. Siamo la stessa partita. Una partita da giocare, tutti insieme. Dove ognuno ha lo stesso ruolo.”

COSENZA – Il razzismo si combatte anche con lo sport che diventa elemento unificatore. L’eterogeneità e l’integrazione culturale sono due valori che vanno sostenuti e salvaguardati, e soprattutto vanno abbattute tutte le manifestazioni di xenofobia e i legami tra sport e razzismo. Con questo intento l’Ac Morrone ha voluto realizzare un video speciale e gli auguri di Natale della Morrone lanciano un messaggio chiaro e diretto: “Esiste una sola razza”.

La Morrone infatti, ha scelto un video particolare per veicolare i propri auguri di Natale ai simpatizzanti che ne seguono le sorti. Ha deciso di realizzare una clip dal marcato contenuto antirazzista, dando così il via ad una forte campagna di sensibilizzazione sul tema in questione. Il club, che da cinque anni ospita il logo dell’associazione benefica “La Terra di Piero” al posto di un main sponsor per sostenerne le iniziative a Cosenza e in Africa, lancia così un messaggio forte. La squadra, composta anche da calciatori argentini, senegalesi e ivoriani, ha scalato le classifiche del calcio calabrese. Ha vinto quattro campionati di fila, dalla Terza Categoria alla Promozione, e attualmente in Eccellenza è a solo 1 punto dai playoff. Sabato pomeriggio ha disputato la finale della Coppa Italia Dilettanti contro il San Luca, compagine capolista in campionato. Ha perso ai calci di rigore il trofeo, ma è uscita tra gli applausi dei sostenitori ospiti a margine di 120′ disputati intensamente. Il video (produzione Fado cinema, editor Paz Caldararo), è stato divulgato dai seguitissimi canali social dell’AC Morrone (Facebook, Instagram e Youtube) e condiviso da centinaia di utenti che ne hanno apprezzato il contenuto. la descrizione del post: “Siamo la stessa razza. Siamo lo stesso sangue. Siamo la stessa partita. Una partita da giocare, tutti insieme. Dove ognuno ha lo stesso ruolo”.