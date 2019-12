E Braglia si toglie i sassolini “Grandissima prestazione. Non parlerò più in conferenza”

Per il tecnico vittoria arrivata sopratutto grazie al primo tempo perfetto “prestazione grandissima e vittoria importante ma non abbiamo fatto ancora nulla. Dobbiamo andare avanti, lavorare e stare zitti perché le chiacchiere non servono più a niente”

.

PISA – La vittoria di Pisa è anche la vittoria del tecnico di Grosseto, criticato nelle ultime settimane, che commenta così il successo per 3 a 1 arrivato all’Arena Garibaldi:” abbiamo fatto una grande partita e nel primo tempo una grandissima prestazione. È venuta fuori tutta la classe di Machach, Baez e Riviere ma anche la tenacia di Bruccini, Corsi, D’Orazio e di tutti gli altri. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, abbiamo smesso di giocare anche se abbiamo avuto altre 2 o 3 occasioni. Ma non posso chiedere ai calciatori di mantenere per tutti e 90 minuti quei ritmi”. La difesa a 3? Stavamo prendendo troppi goal, con la linea a tre abbiamo già giocato ed è un modulo con cui abbiamo ottenuto la promozione“. Si torna al parlare de prezioso successo e della corsa salvezza “dobbiamo difendere a tutti i costi la categoria – dice Braglia – anche se sento dire tante cose, questa è una categoria importantissima per la città e per tutti, anche per i tifosi che ora devono stringersi tutti insieme alla sqaudra. Noi possiamo garantire il massimo dell’impegno“.

“Riviere? In area è uno spettacolo ma è anche un giocatore intelligente che non da riferimento. Machach ha fatto invece vedere tutta la sua grande classe. Dobbiamo andare avanti così e lavorare. Le chiacchiere stanno a zero e anzi, vi dico che non faccio conferenze e continuo così. In tre anni ho sempre parlato io, ora va a finire che parla la gente quando devo parlare io. Auguro a tutti i tifosi un sereno Natale e ci vediamo il 26 al Marulla dove ci sarà una gara importantissima”