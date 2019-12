Invertire subito la rotta e ritrovare i 3 punti che mancano da 5 gare, a cominciare dalla sfida di questo pomeriggio che vede il Cosenza impegnato all’Arena Garibaldi contro una Pisa che si trova a un passo dalla zona play-off

.

PISA SPORTING CLUB 1909 (4-3-2-1): Gori, Birindelli, Aya, Benedetti, Lisi, Gucher, De Vitis, Marin, Verna, Pinato, Moscardelli

Panchina: D’Egidio, Perilli, Liotti, Ingrosso, Fischer, Minesso, Di Quinzio, Sibilio, Siega, Giani, Fabbro

Allenatore: Luca D’Angelo

COSENZA CALCIO (3-4-3): Perina; Idda, Monaco, Legittimo; Corsi, Broh, Bruccini, D’Orazio; Baez, Riviere, Machach

Panchina: Saracco, Bittante, Capela, Sciaudone, Schiavi, Greco, Trovato, Lazaar, Litteri

Allenatore: Piero Braglia

Arbitro: Signor Alessandro Prontera di Bologna

Assistenti: Signor Michele Lombardi di Brescia e signor Riccardo Annaloro di Collegno

IV Uomo: Signor Matteo Marchetti di Ostia Lido

Note: Giornata serena ma fresca a Pisa con una temperatura attorni ai 15 gradi. Terreno dell’Area Garibaldi in buoone condizioni. Presenti poco più di 7.000 spettatori con un centinaio di tifosi del Cosenza