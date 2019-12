Cosenza, a Pisa per non affondare. Serve una vittoria che manca da 5 partite

Il periodo più complicato della stagione per i rossoblu impegnati in un match cruciale per la stagione dei lupi. Nelle ultime cinque partite la di Braglia non ha mai vinto, nelle precedenti sette aveva perso solamente una volta: questo doppio dato la dice lunga sul periodo complicato

.

COSENZA – La sconfitta contro il Pordenone, arrivata a cospetto di una squadra capace di issarsi in seconda posizione alle spalle solamente del Benevento, ha invece certificato la crisi nerissima del Cosenza inchiodato al terz’ultimo posto in classifica e -6 dalla zona salvezza. Per carità, nulla è compromesso in questo problematico campionato, partito per dare ben altre soddisfazioni alla tifoseria rossoblu, ma se non dovessero da subito invertire la rotta e iniziare a ritrovare i 3 punti, Bruccini e compagni si ritroverebbero alla sosta natalizia con i piedi fuori persino dalla zona playout. Una squadra, quella di Braglia, alla disperata ricerca di punti dunque a cominciare dalla prossima gara che si disputerà in casa di una Pisa che invece viaggia a mille e che sembra aver ritrovato la quadra dopo le difficoltà iniziali: stando alle quote bwin sulla prossima giornata di Serie B non sarà impresa facile espugnare il Garibaldi dei nerazzurri. La vittoria dei rossoblù è data a 3.30, il pareggio fra le due compagini viene pagato 3 volte la posta mentre a 2.30 è data la vittoria degli uomini di casa. Un Pisa che vive un buonissimo momento, con ben 10 punti raccolti nelle ultime cinque uscite e tre vittorie: un filotto positivo che è valso ai toscani la nona piazza, ad un passo dalla zona playoff.

Il Cosenza, da parte sua, deve ritrovare quanto prima quegli equilibri fra reparti e quella compattezza che, seppur in parte, aveva caratterizzato almeno la prima parte di stagione. Anche guardando i numeri del Cosenza, si evince come la differenza reti sia la più equilibrata della parte destra della classifica: 18 gol realizzati e 20 subiti, a dimostrazione di quanto la squadra non abbia smarrito del tutto la costanza nelle prestazioni nemmeno all’interno di un momento così difficile. È possibile pensare che il mese di gennaio possa venire in soccorso dei rossoblu, grazie ad un mercato invernale che possa mettere mano alla rosa di un Braglia mai in discussione sino a questo momento dalla società, tifoseria e giocatori. Prima di pensare al mercato, però, testa e gambe per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata a cominciare dal’appuntamento all’Arena Garibaldi di Pisa, contro la nona in classifica. L’obiettivo è quello di fare punti e strappare almeno un pareggio, ma quei tre punti che mancano da cinque partite porterebbero nuova linfa vitalein vista di una seconda parte di stagione di fuoco per il Cosenza, alla disperata ricerca di una salvezza che vale oro.