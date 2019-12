SerieA8 Cosenza, Parma e Perugia sempre al comando. Gare rinviate per il maltempo

Primi rinvii per il maltempo nell’ultimo turno dell’anno. Rinviate a data da destinarsi Cagliari-Fiorentina e Genoa-Pescara. In A1 Parma e Bologna pareggiano contro Milan e Crotone e mantengono invariato il distacco. In A2 il Perugia batte la Samp e mantiene il la testa della classifica

.

COSENZA – Apre la 10 giornata di campionato l’incontro tra Crotone e Bologna, i felsinei non riescono ad andare oltre il pari e anzi, devono anche recuperare dall’iniziale vantaggio crotonese. 3-3 il risultato finale dopo un entusiasmante e continuo batte e ribatti, le ultime due reti sono arrivate addirittura nel recupero, a referto vanno nell’ordine D’Alessandro (CRO), Bozzo (BOL), Maione (BOL), D’Alessandro (CRO), Scarpelli (BOL) e Sottile (CRO). Migliori in campo: Ferraro per il Crotone e De Benedittis per il Bologna. Dopo tre sconfitte torna alla vittoria il Sassuolo che batte 4-2 il Napoli. I neroverdi dopo essersi portati in vantaggio nel primo tempo con Volpe e raddoppiato in avvio di ripresa con Magnelli, subiscono la veemente reazione del Napoli che in meno di dieci minuti ribalta il risultato grazie alle reti di Gaudio, Esposito e Guzzo. Ma il Sassuolo impiega poco a riprendersi e dopo aver pareggiato di nuovo con Volpe, nei minuti finali conquistano la vittoria grazie alla rete di Rossi. Migliori in campo: Esposito per il Napoli e Volpe per il Sassuolo.

Il Palermo si avvicina al duo di testa battendo non senza fatica la Lazio. I capitolini hanno un avvio fulmineo e passano in vantaggio al primo minuto con Garofalo ma la gioia dura appena cinque minuti, quando Mauro riporta in parità i rosanero. Per assistere ad altre reti bisogna attendere la ripresa, questa volta è il Palermo a partire forte ed a portarsi in vantaggio con Mancuso, nei minuti finali Sacco e Muraca allungano il vantaggio rosanero ed allo scadere la rete di Manna Gi. fissa il risultato sul 4-2. Torino e Verona si spartiscono la posta in palio dopo una bella partita terminata con il risultato di 3 a 3. Il punto conquistato dalle squadre però non serve a smuovere la classifica. A passare in vantaggio sono gli ospiti in avvio con Germino ma il Toro ribalta il risultato con Nigro e Rizzuti chiudendo la prima frazione in vantaggio. Nella ripresa gli scaligeri grazie a due autoreti si portano sul 3-2 ma la rete di Lhassan ristabilisce la parità. Migliori in campo: Nigro per il Torino e Germino per il Verona.

Chiude la giornata l’incontro tra la capolista Parma ed il Milan, contro ogni previsione l’incontro è avaro di reti, i ducali si portano in vantaggio al primo minuto con Lisco mentre il Milan agguanta il pari in extremis con Prete, nel mezzo tante occasioni sprecate. Il Parma non sfrutta l’occasione di allungare sul Bologna, chissà che non debba rimpiangere questo pari. Migliori in campo: Mirabelli per il Parma e Bozzo per il Milan.

Serie A2

Nella seconda lega i risultati della giornata favoriscono le squadre al vertice entrambe vincitrici. Il Perugia batte 2-1 la Sampdoria conquistando i tre punti nel primo tempo, grazie alle reti di Passarelli e Rendace inframmezzate dal momentaneo pari di Ghionna, nella ripresa i biancorossi controllano l’incontro senza correre grossi rischi.

La Roma batte l’Inter dopo uno spettacolare incontro terminato 5-4. Nella prima frazione giallorossi avanti di tre reti grazie alla doppietta di Nardo ed un’autorete. L’Inter parte fortissimo nella ripresa ed accorcia con Greco e Giordano. Ma nella ricerca del pari subisce il quarto goal di Capobianco. Si riavvicina con Pellegrino ma di nuovo Beltrano allunga per i giallorossi. Nel finale Giordano trova la quarta rete nerazzura e seconda personale. Migliori in campo: Nardo per la Roma e Greco per il Inter. Il Brescia a sorpresa batte 3-2 il Frosinone, e ne rallenta la corsa, grazie ad una strepitosa tripletta di Brogno e lascia la coda della classifica. Il Frosinone probabilmente ha sottovalutato l’avversario ed è stato costretto ad inseguire senza mai riuscire a recuperare la partita, nonostante le reti di Montalto e Pignataro. Migliori in campo: Brogno per il Brescia e Pignataro per il Frosinone.

L’Entella ferma l’Atalanta dopo un pirotecnico incontro terminato 5-5. Passano in vantaggio i biancocelesti con Rossi, ma gli orobici ribaltano il risultato già nel primo tempo grazie alle reti di Reda e Cordò. La ripresa è decisamente più movimentata con i padroni di casa pronti a ribattere colpo su colpo alle reti dei nerazzurri. Segnano in sequenza Lo Feudo (ATA), due volte Greco (ENT), ancora Lo Feudo, Giunta (ENT), di nuovo Lo Feudo ed infine Rossi. Migliori in campo: Likaj per L’Entella e Crescibene per l’Atalanta. Ultimo incontro della giornata vede protagoniste Spal e Venezia. Gli ospiti ultimi in classifica ma decisi a risalire la china partono fortissimo e dopo quattro minuti sono avanti di due reti, firmate da Scarnati e Aroma, la spal impiega un po’ a prendere le misure ed accorcia le distanze a metà tempo con Cristelli per pareggiare in avvio di ripresa con Fera. A meta della seconda frazione prima Aroma del Venezia e poi Fera della Spal regalano le ultime emozioni della partita per il 3-3 finale. Migliori in campo: Cristelli per la Spal e Scarnati per il Venezia.

La classifica finale al termine di questa giornata determina il tabellone della Coppa F. Nardi – N. Cozza.