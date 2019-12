Cosenza, il Marulla non è più un fortino. Una sola vittoria e alle porte la sfida con l’Empoli

Il Marulla non è più un fortino. Rispetto allo scorso campionato i rossoblu hanno conquistato 4 punti in meno frutto di una sola vittoria (con la Cremonese) e di 4 pareggi. Pisa e il prossimo impegno contro l’Empoli nel giorno di Santo Stefano per provare a invertire la rotta

.

COSENZA – Al San Vito-Gigi Marulla il Natale si festeggia in campo. Benché la Serie A non osserverà alcun “boxing day” quest’anno, in Serie B il 18° turno si svolgerà interamente nella giornata di Santo Stefano. Ad aprire le danze saranno Cosenza ed Empoli, che si affronteranno alle 12:30 del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Ma il Marulla per il Cosenza sta diventando un vero tabù. Gli uomini di Braglia, nelle 8 gara fin qui disputate tra le mura amiche, su 24 punti a disposizione ne hanno conquistato la miseria di appena sette, frutto di una sola vittoria contro la Cremonese, 4 pareggi e 3 sconfitte. Il ruolino di marcia fuori casa è praticamente identico. Ma si sa, salvezze e promozioni si costruiscono sopratutto in casa e se i punti conquistati in giro per l’Italia potrebbero tutto sommato risultare un discreto bottino, è in casa che mancano i punti per uscire dalla zona rossa. La media è peggiorata anche rispetto allo scorso campionato quando ottenuti in casa erano 11. E dopo la sfida esterna di Pisa, il prossimo impegno non è certo tra i più semplici contro una retrocessa di lusso che sta cercando di riportarsi nelle zone alte di classifica. Il campionato non è nemmeno alla sua metà e la sfida sembra già molto serrata sia in testa che in coda e non mancheranno di certo i colpi di scena da qui alla fine.

Per il Cosenza, la situazione è un po’ diversa. L’obiettivo è quello di non retrocedere e la necessità di mettere in cascina più punti possibili rappresenta la priorità in questo momento. Nonostante le statistiche siano simili a quelle delle squadre che lottano per il vertice, le sconfitte ma sopratutto i troppi pareggi stanno determinando l’attuale e difficile situazione di classifica. Invero, anche l’Empoli non sta passando un momento idilliaco: prima dell’ultima sosta per le nazionali, infatti, è arrivato il cambio di allenatore con l’esonero di Bucchi, ma i toscani faticano enormemente a tornare alla vittoria. Un confronto di questo tipo non può non attirare l’attenzione degli addetti ai lavori e persino degli amanti delle schedine, ammaliati dai bonus sulle scommesse sportive anche nel periodo natalizio. Chissà che proprio l’atmosfera generale e il clima di festa non producano un risultato del tutto inaspettato in Calabria.

Chi vorrà affidarsi ai numeri dei precedenti per provare a fare un pronostico, comunque, rischierebbe di rimanere con un pugno di mosche. Cosenza ed Empoli si sono affrontate solo 6 volte nella loro storia, sempre in Serie B. Il primo confronto è datato 1999 e terminò con un secco 0-0, al quale seguì il successo dell’Empoli per 3-2 nel girone di ritorno. Nell’ottobre del 2000 fu invece il Cosenza a riuscire nel colpaccio vincendo di misura in trasferta, mentre l’11 marzo 2001 l’incontro finì di nuovo in parità, stavolta con un goal a testa. Gli ultimi due precedenti risalgono al 2002, con lo 0-3 dell’Empoli in casa del Cosenza e l’1-2 dei calabresi tra le mura amiche dei toscani. Sono quasi 18 anni che le due compagini non si affrontano. L’equilibrio dei risultati potrebbe essere rotto dopo così tanto tempo in una delle giornate più festose dell’anno e le ultime notizie sulle due squadre lasciano intendere che sarà battaglia.

Per quanto l’Empoli sia riuscito ad assaggiare la Serie A negli ultimi tempi, il valore della rosa non sembra troppo distante da quella degli avversari. Antonino La Gumina e Luca Antonelli militano oggi tra le file dei toscani, ma i calabresi possono vantare elementi di grande esperienza come l’ex Palermo Lazaar e soprattutto una vecchia conoscenza della Roma, quel Leandro Greco che si fece notare persino in Champions League. Gli ingredienti per un match interessante ci sono tutti.