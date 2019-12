Braglia “grande secondo tempo, abbiamo dato tutto”. E chiama a raccolta i tifosi

Per il tecnico del Cosenza un pareggio meritato arrivato al termine di un grande secondo tempo “abbiamo dimostrato che se vogliamo e siamo concentrati siamo alla pari di tutti. Ora testa a domenica dove abbiamo bisogno dei nostri tifosi in una gara difficile contro il Pordenone”

PERUGIA – L’ottavo pareggio stagionale questa volta vale quanto un successo, per come è maturato e per la grande razione della squadra dopo un primo tempo di sofferenza e il goal di mano realizzato da Falasco che avrebbe potuto pesare come un macigno. E invece la squadra non si è disunita e dopo aver pareggiato con Riviere ha sfiorato il vantaggio nel finale di gara costruendo diverse palle goal. Piero Braglia analizza così la gara del Curi “alla fine avremmo potuto anche vincerla e non avremmo rubato nulla. Una gara importante del Cosenza nella quale siamo cresciuti, abbiamo fatto un grande secondo tempo e i ragazzi hanno dato fondo alle loro energie dando tutto. Sono contento per i tifosi e anche per i miei calciatori che volevano questo pareggio. Domenica arriva un’altra gara difficile e dobbiamo farci trovare pronti compattandoci anche con i tifosi che ci devono dare una mano. I miei calciatori sanno cosa fare quando sono concentrati – ha detto Braglia – e la partita è girata nei primi 25 minuti quando oltre al goal, il Perugia ha avuto almeno altre 2 occasioni per raddoppiare. Poi però siamo cresciuti alla distanza, abbiamo avuto più possesso palla e nella ripresa oltre al pareggio abbiamo sfiorato il goal. Prendiamo per buono quello che abbiamo fatto e andiamo avanti rimanendo concentrati e mantenendo la stessa grinta di stasera per mostrare il nostro vero valore”.

La classifica? “sono incavolato perchè abbiamo buttato via due partite in casa. Lo so che ripeto sempre le stesse cose, ma mi da fastidio perché perdiamo poco rispetto alle squadre che lottano per la salvezza. Dobbiamo stringere i denti e lavorare per farci trovare pronti. Litteri? Come ad Ascoli ha dato una grande mano alla sqaudra. Ha fatto un’ora importante dando tutto quello che aveva. È un calciatore che ha grande cuore. Riviere è un giocatore forte e bisogna trovare il modo di renderlo ancora più forte”.