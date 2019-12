SerieA8 Cosenza, il Parma vola e il Bologna risponde. In A2 allungo del Perugia

Conclusa la 9° giornata. In A1 Parma e Bologna proseguono il duello a distanza battendo le rispettive avversarie e allungando in classifica sulle inseguitrici. in A2 il Perugia batte l’Inter e grazie alla sconfitta della Roma per mano dell’Entella prova la fuga portandosi a +3 dai giallorossi

.

COSENZA – La nona giornata del SerieA8 si apre con l’incontro tra Verona e Cagliari. Dopo un avvio molto equilibrato gli scaligeri riescono a portarsi in vantaggio sul finire del primo tempo grazie alle reti di Manfredi e Salerno e in avvio di ripresa segnano la terza rete con Germino. Il terzo goal sveglia i rossoblu che in dieci minuti accorciano le distanze grazie ad una doppietta di Brogno e si spingono in avanti alla ricerca del pari che non arriva, allo scadere Germino segna la sua personale doppietta e chiude l’incontro sul 4-2. Migliori in campo: Manfredi per il Verona e Brogno per il Cagliari. Il Bologna batte con molta fatica un’ottima Lazio e si tiene in scia del Parma. Prima frazione equilibrata con il Bologna che parte forte e passa in vantaggio dopo cinque minuti con Basile ma si fa pareggiare nel finale di tempo da ua rete di Ripoli, nella ripresa permane l’equilibrio ma attorno al ventesimo in pochi minuti. Gagliardi segna le due reti che decideranno l’incontro. La Lazio reagisce, accorcia le distanze con Manna Gi. ma non riesce ad agguantare il pari, finisce dunque 2-3. Migliori in campo: Manna L. Per la Lazio e Gagliardi per il Bologna. Senza storia la partita tra Crotone e Parma: i ducali sembrano inarrestabili e liquidano la pratica Crotone con un perentorio 3-11, con parziale primo tempo 1-4. Per il Parma vanno a referto Muglia (2), Maglione, Mirabelli (5), Lisco e Spadafora oltre ad un’autogol. Ciciarelli, Pensibene e Scarcelli a segno per il Crotone. Migliori in campo: Pensibeneper la Crotone e Mirabelli per il Parma.

Spettacolare pari tra Milan e Napoli: nei primi venti minuti di partita non succede praticamente nulla, poi esplode la partita e si assiste ad uno spettacolare sequenza di reti segnate e sciupate che portano il risultato finale sul 4-4 che lascia scontente entrambe le squadre. Vanno a segno per i rossoneri Ceci,Faita P. eMirabelli (doppietta), mentre per i partenopei Donato, Cesario, Imbrogno R. e Carbone. Migliori in campo: Ceci per la Milan e Cesario per il Napoli. La Fiorentina batte a sorpresa un Palermo in debito d’ossigeno, il 5-1 finale è eccessivamente severo per i rosanero che hanno giocato alla pari nel primo tempo, chiuso sul 2-1 per i viola grazie alle doppietta di Prete ed al temporaneo pari di Perrotta. Nella ripresa il Palermo sparisce e la Fiorentina dilaga con Molino, di nuovo Prete e Perri. Con questa sconfitta i rosanero perdono contatto dalle prime due e devono guardarsi dalle inseguitrici. Migliori in campo: Molino per la Fiorentina e Iemma per il Palermo. Chiude la giornata l’incontro tra Sassuolo e Torino. I neroverdi nonostante una buona prova subiscono la terza sconfitta consecutiva e perdono contatto da tutte le squadre di testa. Il Toro, dopo un primo tempo chiuso in parità con reti di Rossi per i neroverdi e Nigro, dimostra maggiore determinazione nel cercare la vittoria ed alle fine trova i tre punti grazie alla rete di Spadafora arrivata in avvio di rirpesa. Migliori in campo: Rossi per il Sassuolo e Nigro per il Torino.

Serie A2

La seconda lega si conferma molto più equilibrata con una classifica che cambia continuamente fisionomia. Avviano la nona giornata Genoa ed Atalanta, che danno vita un match vivace e movimentato terminato 4-3 per i nerazzurri, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-0 per i rossoblu grazie alle reti segnate negli ultimi minuti da Marsicano e Mazzei. La ripresa è quasi tutta di marca bergamasca: Crescibene sale in cattedra e segna una strepitosa tripletta che unita alla rete di Cordò regala la vittoria ai suoi. A tempo scaduto arriva poi la terza rete genoana firmata da Caraffa. Migliori in campo: Chianelli per la Genoa e Crescibeneper il Atalanta. Dopo un primo tempo di studio e chiuso a reti inviolate, il Perugia riesce a battere 4 a 2 l’Inter e conquista la vetta solitaria della classifica. Le reti portano la firma, nell’ordine, di Gagliardi (PER), Dodaro (doppietta – PER), Pellegrino (INT), Amato (PER) e di nuovo Pellegrino. Migliori in campo: Pellegrino per la Inter e Stancati per il Perugia.

La Sampdoria non conosce mezze misure, o vince o perde. Questa volta arriva una sconfitta contro la Spal dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di una rete (Gigliotti). Ma i biancazzurri nella ripresa ribaltano il risultato grazie a Cristelli che segna in avvio di ripresa ed in chiusura e a Porco, inutile il temporaneo pareggio blucerchiato segnato sempre da Gigliotti che fissa il risultato sul 2-3. Migliori in campo: Gigliotti per la Sampe Cristelli per la Spal. Le ultime della classe, Venezia e Brescia, si dividono la posta in palio: 2-2 il risultato finale e un punto a testa al termine di un incontro combattuto ed equilibrato, passa in vantaggio il Venezia grazie ad una sfortunata autorete ma le rondinelle pareggiano quasi subito con Scarcello, e si portano in vantaggio n avvio di ripresa con Brogno per poi farsi riprendere dalla rete di Scarnati. Migliori in campo: Aroma per la Venezia e Scarcello per il Brescia.

Anche tra Frosinone e Pescara la gara termina in parità, ma le reti sono decisamente più numerose. Finisce 5 a 5 con il Pescara sempre in vantaggio e sempre rimontato. La posta in palio era alta ed il pari lascia l’amaro in bocca ad entrambe le formazioni, in particolare al Frosinone che con una vittoria avrebbe potuto balzare al secondo posto in solitaria. A referto vanno Bevacqua, Condoleo, Federico (2) e Caracciolo per i padroni di casa mentre gli ospiti segnano con Loria, Donato,Sicilia, Rovere ed un’autogol. Migliori in campo: Caracciolo per il Frosinone e Donato per il Pescara. La VirtusEntella batte a sorpresa a con merito l’ex capolista Roma. I padroni di casa confermano la costante crescita di condizione, gioco e fiducia nei propri mezzi e concretizzano meglio di altre volte le occasioni create. Il primo tempo è avaro di emozioni, l’Entella sblocca il risultato con Spagnuolo a metà tempo. La ripresa è decisamente più vivace con bene sei reti segnate nell’ordine da Tomasi (ROM), Autogol (ENT), Rossi (ENT), Beltrano (ROM), Likaj (ENT) e di nuovo Beltrano per il 4-3 finale. Migliori in campo: Spagnuolo per l’Entella e Beltrano per la Roma.